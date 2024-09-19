Жінка подала в суд на власного сина: він буде утримувати її аж до смерті

У Україні суд зобов’язав громадянина платити аліменти власній матері. Відтепер пенсіонерка до кінця життя буде отримувати чверть від усіх доходів свого сина. Таке рішення прийняв Хортицький районний суд міста Запоріжжя.

Виявляється згідно із статтею 51 Конституції та частиною 1 статті 202 Сімейного кодексу України обов’язок піклуватися про непрацездатних осіб покладається на їх повнолітніх дітей. А оскільки чоловік не хотів добровільно допомагати своїй матері, вона подала на нього в суд.

У своєму позові жінка вказала, що отримує дуже малу пенсію, якої не вистачає на задоволення усіх її потреб. Чоловік та донька пенсіонерки давно померли. Натомість у неї залишилося двоє синів, один з яких дбає про матір, а інший взагалі не допомагає. Саме на нього жінка й подала в суд, вимагаючи аліменти в розмірі третини всіх заробітків сина.

Однак на жодне із судових засідань пенсіонерка не з’явилась, подавши прохання про розгляд справи та ухвалення рішення без її участі. Відповідач також жодного разу не показався в суді, хоча за даною справою було проведено аж три засідання – 14 серпня, 30 серпня та 10 вересня. Як йдеться в матеріалах справи, чоловік був відповідним чином повідомлений про судові засідання, але умисно проігнорував їх.

Суддя був змушений прийняти рішення без участі обох сторін процесу. Він дійшов висновку, що відповідач таки зобов’язаний сплачувати аліменти своїй матері, та все ж не задовільнив вимог позивачки повністю. Адже мати просила призначити їй на утримання третину всіх доходів сина, а суддя зменшив суму аліментів до 25%. Таким чином із 7 серпня 2024 року і до смерті позивачки її син зобов’язаний кожного місяця платити в якості аліментів четверту частину від усіх своїх доходів.