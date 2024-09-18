Графіки відключень повернуться вже цієї осені: коли залишимось без світла

Ось уже кілька тижнів українців насолоджуються вільним доступом до електроенергії і багато хто вже встиг забути про відключення, як про страшний сон. Проте згідно з прогнозами експертів енергетичної галузі розслаблятися нам ще зарано. Незабаром в Україні знову почнуть вимикати світло і станеться це дуже скоро.

Знову звикати до погодинних відключень електроенергії українцям доведеться вже цієї осені. Скоріш за все дефіцит в енергосистемі почне виникати як тільки середньодобова температура впаде нижче 0°. А згідно з прогнозом синоптиків таке похолодання в Україні очікується вже на початку листопада.

Графіки відключення повертатимуться поступово. Спочатку електрики не буде лише кілька годин на добу. Та з наближенням зими сукупний час відключень буде збільшуватися. Загалом чим холодніше ставатиме на вулиці, тим більше черг будуть застосовувати енергетики.

Назвати точний день, коли почнуть вимикати світло, енергетики наразі не можуть. Адже в цьому питанні чимало залежить від дій ворога. Якщо росія знову атакуватиме наші електростанції та намагатиметься завдати шкоди енергетичній інфраструктурі, планові відключення світла можуть повернутися і раніше. А терміни відсутності світла залежатимуть від того, яка кількість енергооб’єктів буде пошкоджена та скільки часу знадобиться, щоб їх відремонтувати.

Попри все експерти енергетичної галузі переконані, що українцям варто вже зараз готуватися до повернення графіків відключення. Адже осінь-осінню, а взимку уникнути дефіциту в мережі точно не вдасться. Тому споживачам радять подбати про наявність додаткових джерел світла та енергії, зокрема ліхтариків, повербанків, генераторів, екофло тощо.

Також не зайвим буде запастися охолоджувальними акумуляторами, термосумками або сумками-холодильниками. Адже під час тривалих відключень їжа в холодильниках може швидко псуватися і такі корисні гаджети неодмінно стануть у пригоді кожному.