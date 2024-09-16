В Украине запускают систему тотального видеонаблюдения: зачем за людьми будут следить в публичных местах?

В начале войны в Украине на улицах не работали никакие камеры, даже фиксирующие нарушение правил дорожного движения. Впоследствии все стало на свои места, а сейчас система видеонаблюдения и вовсе может выйти на новый уровень. В Раде рассматривают законопроект №11031, предусматривающий введение системы тотального видеонаблюдения. Речь идет о разветвленной сети видеокамер, которую будут устанавливать на улице и в публичных местах. Эти камеры могут идентифицировать лица людей и номера автомобилей и при необходимости передавать информацию полиции.

Все для безопасности граждан

Инициаторы проекта говорят, что цель этой инициативы обеспечить большую безопасность граждан, а также быстро находить лиц, совершивших правонарушение. Однако есть часть украинцев, которые считают, что все делается ради того, чтобы мобилизовать еще больше людей.

“Граждане переживают по поводу влияния видеомониторинга на процесс мобилизации. Однако считаю, что такие вещи связывать неуместно, поскольку система видеонаблюдения направлена ​​на защиту населения от правонарушения, поэтому если лицо находится в розыске из-за совершения правонарушения, то его довольно быстро будет выявлено и задержано“, – говорит адвокат Ярослав Хливный.

Другой адвокат Дмитрий Франчук говорит, что действительно, если система сможет идентифицировать лицо, полиции проще будет разыскивать ухилянтов. Однако подобные действия не соответствуют многим этическим нормам.

За защиту информации будет отвечать МВД

Также много вопросов относительно того, насколько безопасна идея — снимать все вокруг. Ведь в условиях военного положения это может ставить под угрозу немало объектов инфраструктуры.

“Возникает вопрос о безопасности такой системы в условиях военного положения, во время которого запрещено снимать перемещение военных и военной техники. Смогут ли сохранить эту информацию от утечки – ответить невозможно, однако надеемся, что авторы законопроекта это учли”, – говорит Хливный.

Уже известно, что записанная камерами информация будет храниться 15 лет, а отвечать за ее защиту будет МВД.

В целом юристы говорят, что украинцам не стоит сильно возмущаться, ведь подобный видеомониторинг — это распространенная практика во многих цивилизованных странах. Видеонаблюдение в публичных местах действительно приводит к снижению уровня преступности.