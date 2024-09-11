Эксперты рассказали, на что в первую очередь обращать внимание покупая подержанный автомобиль

Большинство людей покупают подержанные автомобили. Это гораздо выгоднее, чем покупать авто из салона. Однако покупая подержанный автомобиль нужно быть готовым к разнообразным “подводным камням”. Не всегда продавцы честно рассказывают обо всех минусах и неисправностях, которые есть в машине, поэтому искать их нужно самостоятельно. Эксперты рассказали на что в первую очередь обращать внимание при осмотре своего потенциального автомобиля.

Наибольшее внимание уделите кузову

По мнению экспертов кузов – это едва ли не самое важное в машине. По нему можно понять его общее состояние, безопасность и т.д.

Вот, к чему нужно присматриваться:

Мелкие вмятины и царапины. Тщательно осмотрите их, ведь они могут свидетельствовать о серьезных авариях в прошлом. Состояние покрытия. Неравномерный цвет, царапины, сколы – все это свидетельствует о неосторожном обращении с автомобилем. Также осмотрите сколы, не появилась ли вокруг них ржавчина. Геометрия кузова. Если она нарушена – это приводит к более быстрому износу шин и других важных узлов.

Чтобы хорошо проверить кузов, недостаточно всего лишь осмотреть его и пощупать руками. Обязательно возьмите с собой толщиномер, чтобы убедиться, что автомобиль не покрасили так, чтобы перекрыть серьезные повреждения. Если же подозреваете, что нарушена геометрия, лучше отвезти автомобиль на дополнительную диагностику на СТО.

На что еще обращать внимание?

Конечно, покупая автомобиль, обращать внимание нужно не только на кузов. Некоторые оценивают и состояние салона, например, насколько он изношен. Другие проверяют исправность различных систем, например, работу кондиционера или какой-то электроники. Специалисты же советуют во вторую очередь после кузова проверить ходовую часть, ведь там очень много деталей, которые изнашиваются после того, как машина проедет определенный километраж. Если владелец их вовремя не менял, то покупатель может впоследствии влететь на немалую сумму средств.