Украинцы не могут снять все наличные: банки озвучили, почему так и какие лимиты сегодня актуальны

С начала действия военного положения Национальный Банк Украины ввел лимиты на снятие наличных. Все для того, чтобы люди не начали массово снимать деньги с карт и не спровоцировали коллапс в банковской системе. Следовательно, НБУ позволяет снимать до 100 000 гривен в день находящимся в Украине. Если вы заграницей, то можете снять всего 12 500 гривен в течение одной недели. Эти лимиты актуальны по состоянию на 2024 год, однако каждый банк может устанавливать другие лимиты. Итак, сколько наличных денег могут снять клиенты разных популярных украинских банков? Рассказываем.

Каждый банк установил собственные ограничения

Итак, вот, как распределились лимиты на снятие наличных в разных украинских банках:

ПриватБанк. Можно за один раз снять 20 000 гривен и каждые 3 часа повторять эту операцию. Ощадбанк. В сутки можно снять 50 000 гривен, однако за один раз разрешается снять только 20 000 гривен. То есть в банкомат нужно будет вернуться минимум три раза. Укрэксимбанк. За один заход можно снять 25 000 гривен и количество снятий за день неограниченно. Райффайзен Банк. Клиенты этого фин учреждения могут снимать в течение суток всего 20 000 гривен. Укргазбанк. Тоже позволяет снимать всего 20 000 в сутки, и за один подход можно снять всего 5000 гривен. Пумб. С карт этого банка можно снять 20 000 гривен в сутки. Укрсиббанк. Ситуация аналогична, как и у ПУМБ. ОТП банк. За один раз можно снять 10 000 гривен, но количество сделок в течение суток неограниченно.

Время от времени некоторые банки обновляют лимиты, поэтому нужно следить за новостями на их официальных ресурсах.

Относительно того, что иногда деньги снять не удается, то банки призывают клиентов проверять лимиты, которые они самостоятельно могут устанавливать. Например, иногда люди жалуются, что не могут снять более 3000 гривен в сутки. Но проблема не в банке, а в настройках на карте, которые можно изменить в мобильном банкинге.