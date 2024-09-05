Windows 7 та Windows XP досі популярні серед українців: чому так відбувається

Windows XP вийшла в далекому 2000 році, а Windows 7 з’явилася в 2009, проте ці операційні системи і досі користуються попитом в Україні. Так, вони вже давно не оновлюються, і в теорії використання цих систем може бути небезпечним з погляду кібербезпеки, але все ж не втрачають актуальності. Чому так?

Головна причина – дуже низькі системні вимоги. Зрозуміло, що Windows XP мало хто використовує в ролі робочого комп’ютера (а де використовується, дізнаємося трохи нижче), але якщо поставити Windows 7 на старий ноутбук, то можна отримати практично повноцінний робочий комп’ютер.

Потрібно лише підібрати софт тих років – і все буде працювати. Так, можливо, сучасні веб-сайти гальмуватимуть, але все-таки користуватися можна. Варто розуміти, що Windows минулих років є ідеальним середовищем для старих програм та ігор. Наприклад, у сучасних Windows 10/11 не завжди вийде запустити комп’ютерну гру з “нульових” і 90-х.

Ну гаразд, з іграми все зрозуміло, а що з софтом? Зараз же маса різного софту є? Причина в тому, що є певний софт, який працює і виконує свої функції. І люди до нього звикли. Нерідко Windows XP можна зустріти на виробництві, в наукових інститутах і різних організаціях минулих років – свою роботу ОС відпрацьовує на відмінно.

Багато організацій досі використовують застарілі ОС з простої причини – купівля нового софту, комп’ютерів і навчання співробітників може коштувати величезну суму. А деякі додатки і зовсім заточені під обладнання минулих років, наприклад, промислові верстати або медичні прилади. А скільки специфічних периферійних пристроїв уже не працюватимуть із новим Windows? Наприклад, принтери, сканери, плоттери і найрізноманітніші девайси тих років.

Застарілі версії операційних систем можуть використовуватися в тих місцях, де важлива конфіденційність. Наприклад, у військовому середовищі або в наукових розробках. Старі версії вже давно не оновлюються, а це означає, що ймовірність витоку даних через неправильне оновлення дорівнює нулю.

Важливо, що комп’ютери в таких організаціях не мають прямого виходу в інтернет, а працюють усередині локальної мережі, що знижує ризики несанкціонованого доступу. Старі та перевірені збірки операційних систем можуть допомогти зберегти конфіденційність інформації.

Потрібно розуміти, що використання застарілих систем, якщо комп’ютер має доступ до інтернету, може бути небезпечним – часто розробники, крім поліпшення функціоналу, покращують і безпеку свого продукту.