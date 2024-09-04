Семь вещей, которые категорически нельзя запрещать детям: советы психологов

Воспитание детей – это очень индивидуальное и сложное дело. Каждый ребенок имеет свой характер, темперамент и нуждается в уникальном подходе. Однако есть некоторые базовые правила, которые могут соблюдаться всеми родителями без исключения. К примеру, психологи рассказывают о вещах, которые нельзя запрещать делать детям. В противном случае ребенок будет расти без четкого понимания собственных границ, а еще с комплексами и неуверенностью в себе.

Не запрещайте это своим детям

Вот что именно нельзя запрещать или делать по отношению к ребенку:

Демонстрировать эмоции. Если ребенок хочет плакать, смеяться, бегать, прыгать пусть проявляет свои эмоции. Конечно, речь не обо всех ситуациях без исключения, а о таких, где, например, родители запрещают мальчикам плакать со словами “Ты же мужчина!”. Такое недопустимо. Выражать свое мнение. Ребенок имеет право отказаться посещать кружок, который вы ему выбрали, или выбрать себе новую куртку опираясь на собственные предпочтения. Даже если они противоречат вашим. Заниматься творчеством. Часто родители не позволяют ребенку дома пользоваться красками, потому что можно испачкать вещи или мебель. Не стоит за подобное ругать. Не будьте скупы на похвалу. Здесь мнения психологов разнятся и есть методики, не предусматривающие похвалу. Однако на деле такие дети вырастают с постоянным желанием кому-то что-то доказать, чтобы получить одобрение. Не бойтесь спровоцировать детскую истерику своим “Нет”. Например, если малыши хотят колу или фастфуд, то взрослые самостоятельно должны решить, стоит ли ребенку это позволять отталкиваясь от того, не повредит ли это детскому организму/психике. Не заставляйте детей делиться своими вещами. Часто на детских площадках мамы буквально вынуждают своих детей делиться игрушками с другими детьми. Но это должен решать ребенок и если он этого хочет, то может быть “жадным”. Не обесценивайте детский страх/проблемы. Если ребенок боится врача, или плачет из-за ссоры с друзьями не говорите, что это глупости. Лучше выслушайте малышей, дайте дельный совет, или просто покажите, что вы рядом.

Лучшие условия, в которых могут расти дети, – это те, где царят любовь, взаимоуважение и много разговоров обо всем на свете.