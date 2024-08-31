Ввели важные изменения: кому разрешили выехать за границу с 1 сентября 2024 года
В условиях военного положения украинцам запрещено выезжать за границу. Это ограничение касается мужчин призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет. Одна есть определенные исключения, поэтому некоторые мужчины все-таки могут выехать за границу. Ниже вы найдете основные категории мужчин, которые беспрепятственно выезжают за пределы Украины.
Семейные обстоятельства
Мужчина призывного возраста может сопровождать за границу родственников.
- Жену с инвалидностью. При условии наличия документов, подтверждающих их отношения и ее инвалидность.
- Родителей с инвалидностью I или II группы. Если он проживает с ними и имеет соответствующие документы.
- Детей. Особенно если их трое и больше, или если муж является единственным опекуном.
- Других родственников. При определенных условиях, например, если он является опекуном или попечителем.
- При пересечении границы важно иметь все документы для подтверждения.
- По состоянию здоровья
- По состоянию здоровья выехать за границу могут:
- Лица с инвалидностью. При наличии удостоверения или пенсионного удостоверения, подтверждающего их статус.
- Временно непригодные к военной службе. При наличии заключения военно-врачебной комиссии.
- Военные, которые направляются на лечение за границу. При наличии соответствующих документов и заключения о необходимости лечения.
На обучение
Выезд за границу разрешен студентам и курсантам, которые:
- Учатся на дневной форме в украинских государственных или коммунальных высших учебных заведениях.
- Получают степень бакалавра или магистра по медицинским, фармацевтическим или ветеринарным специальностям.
- Являются участниками программ академической мобильности и едут на обучение в иностранное учебное заведение на один семестр.
- Имеют возраст от 18 до 22 лет и не подлежат мобилизации.
Через профессиональную деятельность
Некоторые категории лиц могут получить разрешение на выезд за границу по специальным основаниям:
- Военные. Находящиеся в отпуске, при наличии соответствующих документов.
- Работники дипломатических учреждений. Для выполнения служебных задач, с подтверждением в виде приказов.
- Волонтеры, находящиеся в отпуске. Водители, которые перевозят гуманитарную помощь для ВСУ, при условии наличия разрешения от Министерства инфраструктуры.
- Представители культуры и спорта. Для участия в международных мероприятиях, с разрешения Министерства культуры или Министерства молодежи и спорта.
- Транспортники. Экипажи кораблей, железнодорожники, авиаторы, водители международных перевозок.
- Работники учреждений социального обслуживания. Сопровождают лиц с инвалидностью и других, нуждающихся в постоянном уходе.
Госслужащие
Государственные служащие имеют право на выезд за границу в служебные командировки при условии наличия соответствующих решений. Это касается членов Кабинета Министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей, прокуроров и других высших должностных лиц.
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