Ввели важные изменения: кому разрешили выехать за границу с 1 сентября 2024 года

В условиях военного положения украинцам запрещено выезжать за границу. Это ограничение касается мужчин призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет. Одна есть определенные исключения, поэтому некоторые мужчины все-таки могут выехать за границу. Ниже вы найдете основные категории мужчин, которые беспрепятственно выезжают за пределы Украины.

Семейные обстоятельства

Мужчина призывного возраста может сопровождать за границу родственников.

Жену с инвалидностью. При условии наличия документов, подтверждающих их отношения и ее инвалидность.

Родителей с инвалидностью I или II группы. Если он проживает с ними и имеет соответствующие документы.

Детей. Особенно если их трое и больше, или если муж является единственным опекуном.

Других родственников. При определенных условиях, например, если он является опекуном или попечителем.

При пересечении границы важно иметь все документы для подтверждения.

По состоянию здоровья

По состоянию здоровья выехать за границу могут:

Лица с инвалидностью. При наличии удостоверения или пенсионного удостоверения, подтверждающего их статус.

Временно непригодные к военной службе. При наличии заключения военно-врачебной комиссии.

Военные, которые направляются на лечение за границу. При наличии соответствующих документов и заключения о необходимости лечения.

На обучение

Выезд за границу разрешен студентам и курсантам, которые:

Учатся на дневной форме в украинских государственных или коммунальных высших учебных заведениях.

Получают степень бакалавра или магистра по медицинским, фармацевтическим или ветеринарным специальностям.

Являются участниками программ академической мобильности и едут на обучение в иностранное учебное заведение на один семестр.

Имеют возраст от 18 до 22 лет и не подлежат мобилизации.

Через профессиональную деятельность

Некоторые категории лиц могут получить разрешение на выезд за границу по специальным основаниям:

Военные. Находящиеся в отпуске, при наличии соответствующих документов.

Работники дипломатических учреждений. Для выполнения служебных задач, с подтверждением в виде приказов.

Волонтеры, находящиеся в отпуске. Водители, которые перевозят гуманитарную помощь для ВСУ, при условии наличия разрешения от Министерства инфраструктуры.

Представители культуры и спорта. Для участия в международных мероприятиях, с разрешения Министерства культуры или Министерства молодежи и спорта.

Транспортники. Экипажи кораблей, железнодорожники, авиаторы, водители международных перевозок.

Работники учреждений социального обслуживания. Сопровождают лиц с инвалидностью и других, нуждающихся в постоянном уходе.

Госслужащие

Государственные служащие имеют право на выезд за границу в служебные командировки при условии наличия соответствующих решений. Это касается членов Кабинета Министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей, прокуроров и других высших должностных лиц.