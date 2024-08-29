Повара рассказали о трех секретных ингредиентах, которые полностью изменят вкус обычных макарон

Макароны — это самый популярный гарнир среди украинцев. Их любят как взрослые, так и дети. Это сытно, вкусно, универсально, быстро и просто. До макарон можно докупить сосиски, сделать какую-нибудь подливку и вуаля — перед вами полноценный вкусный ужин.

Однако иногда макароны начинают надоедать, проедаются и не смакуют даже с вкуснейшими приправами и добавками. В таком случае самое время использовать некоторые секретные ингредиенты, которые полностью изменят вкус любых макарон. Этими секретами делятся профессиональные повара, поэтому рекомендуем взять их на заметку.

Ингредиентов всего несколько

Ингредиентов несколько и использовать их можно как вместе, так и в одиночку. Вот несколько вариантов приготовления макарон по-новому:

С добавлением морской соли. Оказывается, именно морская соль обволакивает макароны и во-первых, они не будут слипаться, а во-вторых не будут пресными и пересушенными. В зависимости от объема кастрюли добавить можно ложку или больше такой соли. Масло. Наверняка многие хозяйки добавляют подсолнечное масло в кипящую воду, чтобы макароны не слипались. А если вы поэкспериментируете и добавите оливковое или, например, тыквенное масло, то получите еще и пикантные нотки вкуса и аромата. Лавровый лист и луковицу. Их добавляют в воду, когда варят бульон. Добавив их при варке макарон выйдет так, будто они готовились не в обычной воде, а в бульоне. Это положительно повлияет на аромат и вкус макаронных изделий.

Также можно экспериментировать с подливами. Отлично макароны сочетаются не только с мясом или сыром, но и с грибами. Не обязательно искать дорогие белые грибы, можно обойтись обычными шампиньонами, поджарить их с лучком на масле и добавить к макаронам.