Водители получают штрафы, за которые платить не обязательно: постановление Кабмина

Украинских водителей массово штрафуют, при чем незаконно. Нужно ли платить такие штрафы, если в правительстве их запретили.

Полицейские массово начали штрафовать водителей за распространенное правонарушение. Однако эти штрафы незаконны в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

Штрафы массовые, но незаконные

Сейчас в Украине начинающие водители получают «временное» водительское удостоверение. Оно действительно два года. После этого документы теряют свою силу и водитель должен заменить их на постоянные права. Для этого нужно будет обратиться в сервисный центр МВД,

Однако из-за действия военного положения Кабинет Министров Украины еще в 2022 году издал постановление №184. Согласно ему, срок действия документов всех водителей продлили до конца действия военного положения.

Полиции об этом постановлении прекрасно известно, однако они все равно выписывают штрафы.

Что говорят юристы

Увеличение количества штрафов за просроченные водительские удостоверения вызвало возмущение среди водителей и юристов. Последние отмечают, что правоохранительные органы активно штрафуют водителей, несмотря на сложную ситуацию в стране и ограниченные возможности многих граждан обменять документы вовремя.

Представители правоохранительных органов, в свою очередь, объясняют, что водители имели достаточно времени для обмена удостоверений еще до того, как были введены ограничения из-за военного положения. Они отмечают, что просроченные документы являются нарушением законодательства и несут за собой административную ответственность.

Однако, юристы считают, что такой подход является несправедливым, поскольку многие водители не имели возможности обменять документы вовремя по разным причинам, связанным с военными действиями и экономическими трудностями. Они призывают пересмотреть практику наложения штрафов и ввести более лояльные условия для водителей, которые оказались в сложной ситуации.

Если вы получили такой штраф, то обратитесь в суд. В большинстве случаев представители суда становятся на сторону водителя.