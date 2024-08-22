Осталось 4 месяца: в Украине изменят подход к выплате пенсий: в Украине изменят подход к выплате пенсий 

Но улучшится ли уровень жизни украинцев? Правительство Украины планирует ввести накопительное пенсионное обеспечение. Оно будет включать обязательную и добровольную накопительные системы. Такой подход будет существовать параллельно с солидарной системой. Эти правила должны принять уже в начале 2025 года и внедрить новую систему с 2026 года. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Детали

По словам Жолнович правительство предлагает ввести накопительное пенсионное обеспечение. Это существенно изменит подход к начислению пенсий.

Законопроект №9212 уже прошел первое чтение, но его вернули на доработку. Правительство уже внесло правки, поэтому обновленный законопроект попадет на рассмотрение парламента в сентябре 2024 года.

Что изменится в новой пенсионной системе

Глава Минсоца Оксана Жолнович рассказала, что к новой реформе пенсионной системы подойдут комплексно. Теперь она будет состоять из трех компонентов:

обязательная накопительная система – все работники должны отчислять часть зарплаты на личный пенсионный счет;

добровольная накопительная система – граждане смогут делать дополнительные взносы на пенсионные счета для обеспечения более высокого уровня пенсии;

солидарная система 3 она будет оставаться базовой составляющей пенсионной системы, выплату пенсий будут финансировать благодаря взносам работающего населения.

Новая формула начисления пенсий

Пенсии будут начислять по-новому. Выплату будут считать на основе количества отработанных лет и суммы взносов, которые лицо платило за себя. Эти параметры будут конвертировать в баллы, а стоимость каждого балла будет равна 30% от средней зарплаты в конкретном году.

Например, работник с 35 годам стажа по средней зарплате сможет рассчитывать на пенсию в размере 30% от уровня зарплаты. Также законом предусмотрено, что те кто отработал минимум 15 лет получать не менее трети от минимальной зарплаты в год выхода на пенсию.

Прогнозируется, что солидарная система и в дальнейшем будет основой в обеспечении пенсионных выплат. А введение накопительной системы позволит снизить налоговую нагрузку на работодателей и увеличит пенсию будущих пенсионеров до 60% от минимальной зарплаты.