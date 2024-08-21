Мрія дитинства: як українець перейшов з Apple Watch на “дурний годинник” в 10 разів дешевше

Десять років тому Apple випустила свій годинник і фактично відкрила новий ринок пристроїв. Здавалося, виробникам класичних годинників не поздоровиться: доведеться або закриватися, або грати за новими правилами. Однак час показав, що все не так просто. Ба більше, нещодавно на своєму досвіді я переконався: застарілі технології і сьогодні можуть дати фору розумним гаджетам.

Варто підкреслити, що йдеться саме про особистий досвід. Звісно, у кожного він свій, і багато хто може бути докорінно незгодний з перерахованими нижче доводами. Проте, спостерігаючи за тим, якими функціями люди в основному користуються у своїх гаджетах, можна припустити, що мій досвід може виявитися комусь корисним.

Для початку подивимося, що сьогодні пропонують користувачам розумні годинники, а також які обмеження для них характерні.

Розумні годинники. Є дуже багато але

На гребені прогресу залишатися хочеться завжди, але, чесно кажучи, суть саме розумних годинників я не розумів дуже довго. І все ж якось обзавівся Apple Watch. Почав, здається, з третьої або четвертої моделі, і далі носив їх кілька років.

Чому все-таки розумний годинник і саме Apple Watch? Головною причиною, мабуть, стала наявність системи безконтактної оплати Apple Pay. На мій погляд, це основна «кілер-фіча» годинника, яка хоча б частково виправдовує його вартість.

Що ще? Подивіться будь-які огляди. Скрізь говоритимуть про дизайн, варіанти ремінців, про яскравість і величину дисплея, про циферблати й автономність. Тому що функціональність усіх розумних годинників якщо не однакова, то дуже і дуже схожа. Що там у нас? Відстеження сну, вимірювання рівня кисню в крові, підрахунок кроків, розпізнавання тренувань та облік витрачених калорій.

Далеко не кожному потрібні всі ці функції. Ба більше, багато з них, схоже, в годинник стали пхати тільки для того, щоб хоч якось продемонструвати розширення функціональності портативних гаджетів. Мова про вимірювання температури або розпізнавання падіння. Що вже говорити, якщо банальний калькулятор з’явився тільки в шостій версії watchOS і сприймався мало не як найкорисніше нововведення за всю історію існування лінійки Apple Watch.

При цьому не виключаю, що в окремих конкретних випадках деякі з цих функцій дійсно можуть комусь допомогти. Наприклад, тим, хто серйозно захоплюється спортом, імовірно, всі ці датчики вимірювання пульсу і системи підрахунку калорій і справді знадобляться. Хоча в цьому середовищі, наскільки мені відомо, в пошані більш професійні пристрої або близькі до них від Garmin.

У більшості ж випадків корисність всієї цієї мішури сумнівна. Ну позаймався ти своїм фітнесом півгодини – який сенс дивитися на приблизно однакові показники калорій, які нарахує годинник?

Крокомір? І так постійно тягаєш із собою телефон, який вміє рахувати кроки не гірше за розумний годинник. Якість сну? Не знаю людини, яка б нормально засинала зі здоровенним годинником на зап’ясті. Кисень у крові? Так, але виробники обережно заявляють, що їхні прилади не належать до медичних, а під час пандемії всі чомусь кинулися купувати окремі пульсоксиметри, справедливо не надто довіряючи годинникам і браслетам. Повідомлення? Так одразу й не назву більш дратівливу і шкідливу річ, ніж настирливе дзижчання на зап’ясті.

І, звісно, зарядка. Згодом жарти про це вщухли, але просто спробуйте абстрагуватися від нинішньої реальності і вдумайтеся: годинник потрібно щодня ставити на зарядку. Добре, шлях навіть раз на тиждень або на два, якщо йдеться не про Apple Watch.

Усвідомлюючи все це, за звичкою рік за роком носив Apple Watch, які, як і в багатьох знайомих, по суті, використовували насамперед для того, щоб… дізнатися поточний час. Так, використовувати годинник як годинник – дивовижне поруч. Ще зрідка для оплати в магазині, від нічого робити запустити калькулятор, якщо лінь діставати телефон, та кілька разів на рік потикати в циферблати.

Розчарування? Так, перше враження виявилося правильним: за роки володіння Apple Watch тільки переконався в марності такого типу пристроїв особисто для мене. Утім, маркетологи свою справу знають, і, навіть прекрасно усвідомлюючи все перераховане вище, я все одно рік за роком носив розумний годинник і навіть час від часу міняв стару модель на нову, яка абсолютно не відрізняється від неї.

Справа звички. Звик, що щось бовтається на зап’ясті. Без годинника почуваєшся ніби напівоголений, а ще за звичкою, як дурник, можеш дивитися на порожнє зап’ястя і не розуміти, чому не бачиш часу.

Назад у минуле

На заголовному фото красувалася вона – мрія дитинства. Годинник Casio CA-53W, про який мріяв кожен, хто в дитинстві задивлявся трилогією “Назад у майбутнє”. Бо саме такий годинник носив Марті Макфлай. Точніше, не годинник, а один із символів технологічної революції, яку свого часу заварила Casio на годинниковому ринку.

У той час про таке тільки й доводилося, що мріяти. Задовольнялися ж “Електронікою” та її репліками на інші Casio. Чомусь саме CA-53W скопіювати тоді не виходило. Модель, до речі, можна назвати не тільки вінтажною, а й культовою. Уже потім нагуглив, що це не тільки артефакт часів Марті Макфлая. Так, аналогічна модель засвітилася в Містера Біна в однойменному серіалі, у Джокера, у серіалі “Пуститися берега” та в купі інших фільмів і серіалів.

І ось минула тисяча років, а Casio CA-53W, виявляється, досі продаються. Може, китайська копія? Ні, виявилося, кілька років тому Casio почала перевипускати свої класичні моделі. Ось і до CA-53W дійшла черга. Ще й ціна – три копійки! Точніше, на момент купівлі вона трохи перевищувала 1000 гривень. Сьогодні продається в півтора раза дорожче, але хіба це гроші для мрії з дитинства?

Діяти вирішив обережно. Залишив Apple Watch, поки протягом тижня носив мрію. У підсумку годинник від Apple пішов у смітник (його продали), а Casio CA-53W не просто замінив його, а довів, що справляється зі своїми обов’язками значно краще за розумні аналоги.

Найголовніше: CA-53W вміє показувати час. Тобто з ходу на 99% замінюють основну функцію розумного годинника. Чому не на 100%? Немає підсвічування. І це, по суті, єдиний недолік цієї моделі Casio. Є інші з підсвічуванням, але в них немає калькулятора.

А в CA-53W калькулятор є, причому з’явився за 30 років до того, як ним обзавелися Apple Watch. Збрешу, якщо скажу, що рахувати тут зручно. Ні, кнопочки маленькі, відстань між ними невелика. Тут чим менш великі пальці, тим простіше. Зате доступні не тільки базові операції, а й прості операції з дужками і пам’яттю.

Що ще? Щоденний будильник і функція погодинного сигналу, додатковий час (для іншого часового поясу), автоматичний календар (показує рік, місяць, число і день тижня). Можна ввімкнути 24- або 12-годинний формат часу, звук при натисканні на кнопки. Для бігунів стане в пригоді досить наворочений секундомір із запам’ятовуванням проміжних результатів різних кіл.

При цьому Casio CA-53W дуже тонкий і легкий (важить близько 25 г), на руці не відчувається, і ось якраз з таким годинником цілком комфортно засинати. Водонепроникність присутня. Плавати я б у них не став, але дощ і короткочасне занурення не страшні.

Тут встановлена малесенька “таблетка” CR2016, міняти яку, як запевняє виробник, потрібно раз на п’ять років. Ну нехай навіть раз на рік, якщо на всю котушку використовувати функціонал з калькулятором, секундоміром і будильниками. Це вічність порівняно з метушнею у випадку з магнітними зарядками розумних годинників.

Короткі підсумки після приблизно місяця заміни Apple Watch на Casio CA-53W. Заощадив купу грошей, отримав майже безкоштовний вінтаж, який не потрібно заряджати і який водночас робить усе, що можна очікувати від годинника. Легкий, зручний годинник, який не парить мозок, не заважає, але тішить легендарною зовнішністю і по-справжньому потрібними функціями (а не тими, що напридумували маркетологи).

Недоліки теж є, але для мене вони ніщо порівняно з розумним годинником. Не рахує кроки? Якщо треба (насправді ні), подивлюся в телефоні. Немає Apple Pay? Що ж, для оплати десь у магазині дістану 1-2 рази на тиждень смартфон. Ось підсвічування екрана немає, тож за нестачі зовнішнього освітлення навіть час не подивишся. Тому подумую ще й про Casio A-700WEV-7A для зимового періоду.