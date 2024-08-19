Подорож на авто: українцям нагадали, що точно треба мати з собою

Подорожі — один із найприємніших способів провести вільний час. Якщо раніше українці для подорожей часто обирали літак чи поїзд, то тепер обставити заставляють все частіше подорожувати по Україні на авто. Що потрібно знати перед дальньою поїздкою на машині?

Що потрібно зробити перед поїздкою:

перевірити технічний стан автомобіля, переконатися, що все працює справно;

дізнатися, де дорогою знаходяться кафе, магазини, АЗС та стоянки для відпочинку;

попередити близьких, куди ви вирушаєте і яким маршрутом;

вибрати місця відпочинку, в яких ви зупинятиметеся по дорозі до місця призначення;

переглянути прогноз погоди та підготуватися до можливих опадів;

додати до телефону контакти аварійних служб та евакуаторів.

Як підготуватись, якщо з вами їдуть діти:

вивчіть актуальні правила перевезення дітей у автомобілі;

запасіться водою та смаколиками для дитини, а також зберіть базову аптечку (жарознижувальні, засоби для ШКТ та знеболювальні);

візьміть із собою іграшки, книжки та розмальовки, щоб дитина не сумувала в дорозі.

Що взяти в дорогу:

запас продуктів та питної води;

аптечка (крім того, що ви зібрали для дитини);

сірники та запальничка;

теплі речі та плед;

світловідбивний жилет;

мобільний телефон, заряджання, пауербанк.

Як відпочивати в дорозі:

за добу за кермом можна проїжджати не більше 9 годин;

кожні 4,5 години необхідно робити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин;

Як уникнути аварійних ситуацій на дорозі:

за кермом можна розмовляти телефоном виключно за допомогою гарнітури (але краще і цього уникати);

керувати автомобілем не можна, якщо ви втомилися чи захворіли;

сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння суворо заборонено.

Що робити, якщо машина зламалася в дорозі:

одягніть світловідбивний жилет;

виставте знак аварійної зупинки та увімкніть аварійну сигналізацію;

попросіть допомоги у водіїв, що проїжджають повз;

за необхідності зверніться до екстрених служб за єдиним номером 112;

В рамках забезпечення пожежної безпеки не забудьте помістити в автомобіль вогнегасник і закріпити його так, щоб він не заважав водієві. Перевіряти його потрібно раз на рік, а перезаряджати раз на п’ять років. У сильну негоду краще не продовжувати керувати автомобілем, а на якийсь час зупинитися біля найближчого населеного пункту, АЗС, придорожнього кафе або в місці організованої стоянки.