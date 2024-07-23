Украинцам напоминают о новых правилах оплаты за электроэнергию: что нужно знать?

С июня тариф на электроэнергию существенно вырос. Теперь потребители платят по 4,32 гривны за кВт/час вне зависимости от того, сколько электроэнергии было использовано в течение месяца. Многих это вводит в ступор, ведь до этого была информация, что подобный тариф будет применяться только для потребителей, использовавших за месяц более 100 киловатт. Однако со временем все же решили, что новый тариф будет касаться всех без исключения.

«Начиная с 1 июня 2024 года и по 30 апреля 2025 года стоимость 1 кВт/ч составит 4,32 грн, независимо от месячного объема потребления. Призываем вас учесть эти изменения во время расчетов за потребленную электрическую энергию», — отмечают в Правительстве.

Как можно сэкономить электроэнергию?

Также украинцев призывают как можно больше экономить свет и не только в целях экономии средств, но и с целью экономить саму электроэнергию, которой сейчас сильно не хватает. Даже, несмотря на регулярные отключения электроэнергии, в системе постоянно наблюдается ее дефицит. Люди призывают минимизировать использование кондиционеров, не включать одновременно сразу несколько устройств, например, пылесос, бойлер и стиральную машинку. Также призывают минимизировать использование света в пиковые часы, а именно с 19:00 до 22:00.

Что касается дальнейших отключений, то эксперты отмечают, что в августе количество света должно немного увеличиться, ведь из ремонта выйдет несколько объектов критической инфраструктуры. Далее в сентябре и октябре ситуация может быть более или менее стабильной при условии, что не будет новых массированных ударов. Ну а, как все сложится с началом отопительного сезона, не прогнозирует никто.

Как экономить деньги на электроэнергии?

Чтобы платить меньше, украинцам советуют установить двухзонные счетчики. Тогда можно будет воспользоваться ночным тарифом, за который необходимо платить на 50% меньше. Ночной тариф действует с 23:00 до 07:00. Стоит такой счетчик около 3000 гривен. Цена зависит от модификации и производителя.