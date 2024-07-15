Эксперты рассказали, что делать, чтобы хлеб оставался свежим даже до двух недель

Хлеб – это один из главных продуктов питания, без которого не может обойтись большинство семей. Однако многие заметили, что нынешний хлеб очень быстро черствеет. Еще если готовить его дома, можно без проблем есть до недели, а вот магазинный продукт может испортиться уже на следующий день. Это очень не выгодно, особенно для людей, живущих одни, или для небольших семей, не успевающих вовремя съесть эту буханку. Каждый раз приходится выбрасывать ее часть и покупать новую. Эксперты рассказали, что можно сделать, чтобы хлеб оставался дольше свежим, а иногда даже до двух недель.

Есть пять простых советов

Чтобы хлеб без проблем оставался свежим даже до двух недель или как минимум в течение одной недели, сделайте следующее:

Купите целую буханку, а затем самостоятельно порежьте ее на небольшие куски. Каждый кусок нужно завернуть в пищевую пленку. То есть нарезать хлеб нужно не ломтиками, а именно кусками. К примеру, вы можете разрезать буханку на 5-6 одинаковых кусков. Завернутые в пленку куски поместите в бумажные пакеты или в какой-нибудь контейнер, чтобы их удобно было хранить и отправьте в морозилку. Перед тем, как съесть кусок, извлеките его из холодильника и дайте полежать при комнатной температуре около 30 минут. Если вы не хотите ждать, пока хлеб прогреется и станет мягким, можете разогреть его в микроволновке.

Этот способ позволит не переводить продукты и не выбрасывать их. Подходит он для всех видов хлеба.

Хлеб подорожает

И к теме стоит добавить, что в Украине ожидается подорожание хлеба. Все из-за подорожания электроэнергии, расходов на сбор нового урожая и в целом сложных условий в которых приходится работать аграриям. Малые пекарни совсем постепенно выходят с рынка, не выдерживая постоянных отключений света, финансовой нагрузки и т.д. Каким будет подорожание пока неизвестно. Эксперты говорят, что стандартная буханка белого хлеба может подорожать на 1,5-2 гривны.