Очередные изменения: украинцам придется еще больше работать, чтобы выйти на пенсию

В Украине несколько лет назад начала работать новая пенсионная реформа. Она принесла немало изменений, среди которых и обновленные требования к страховому стажу. Если раньше, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, достаточно было иметь 30 лет стажа, то в этом году это уже 31 год, а в 2025 году это будет уже 32 года. Требования будут увеличиваться до 2028 года включительно. Следовательно, очень многие украинцы вынуждены будут работать до 63 или даже до 65 лет. Уже в этом году стажа не хватило примерно 15% человек, которые должны выйти на заслуженный отдых.

Для 65 летних требования не меняются

Для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет достаточно иметь всего 15 лет стажа, поэтому это требование вероятно выполнит большинство украинцев. Что касается 60 и 63 лет, то здесь все сложнее.

Вот, какой нужно будет иметь стаж в течение следующих нескольких лет.

Что выйти на пенсию в 60, нужно будет иметь:

в 2026 году – 33 года страхового стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь:

в 2026 году – от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет.

в 2028 году – от 25 до 35.

По мнению экспертов, в 60 лет на пенсию люди будут выходить все реже и реже. Некоторые даже говорят, что целесообразнее было бы сразу увеличить пенсионный возраст до 65 лет, и не раздражать людей требованиями, которые невозможно выполнить.

Также в ПФУ отмечают, что стаж можно докупить официально. Для каждого сумма будет разной и будет зависеть от размера страховых взносов, которые делал человек в течение трудового периода, а именно от размера его зарплаты.