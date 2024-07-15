Чергові зміни: українцям доведеться ще довше працювати, аби вийти на пенсію

В Україні кілька років тому запрацювала пенсійна реформа. Вона принесла чимало змін серед яких і оновлені вимоги до страхового стажу. Якщо раніше, щоб вийти на пенсію у 60 років достатньо було мати 30 років стажу, то цьогоріч це вже 31 рік, а у 2025 році це буде вже 32 роки. Вимоги збільшуватимуться аж до 2028 року включно. Відтак дуже багато українців змушені будуть працювати до 63 або навіть до 65 років. Вже цьогоріч одного року стажу не вистачило приблизно 15% осіб, які мали б вийти на заслужений відпочинок.

Для 65 річних вимоги не змінюються

Для того, аби вийти на пенсію у 65 років достатньо мати всього 15 років стажу, тож цю вимогу ймовірно виконає більшість українців. Щодо 60 та 63 років, то тут все складніше.

Ось, який потрібно буде мати стаж протягом наступних кількох років:

Що вийти на пенсію у 60, потрібно буде мати:

у 2026 році – 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно мати:

у 2026 році – від 23 до 33 років страхового стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35.

На думку експертів у 60 років на пенсію люди виходитимуть все рідше і рідше. Дехто навіть каже, що доцільніше було б одразу збільшити пенсійний вік до 65 років, та не дратувати людей вимогами, які неможливо виконати.

Також у ПФУ зазначають, що стаж можна офіційно докупити. Для кожного сума буде різною та залежатиме від розміру страхових внесків, які робила людина протягом трудового періоду, а відтак від розміру її зарплати.