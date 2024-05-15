Ці 5 звичок “вбивають” ваш смартфон: експерти розповіли, чого не можна робити за гаджетом

Мобільний телефон повинен нормально працювати щонайменше три-п’ять років. В деяких користувачів смартфон спокійно працює понад десять років. Звісно, гаджет застаріє, але працювати в міру своїх можливостей.

Однак в декого смартфони ламаються надто часто, дехто скаржиться на уповільнення роботи та “глюки” вже через кілька місяців після покупки нового девайса.

До такої неприємності призводять певні помилки в експлуатації, які допускає кожен другий користувач.

Неправильна зарядка

Ви теж звикли повністю розряджати телефон, а потім заряджати його всю ніч? Такий підхід погано впливає на стан батареї, вона швидко втрачає місткість.

Щоб подовжити терміни роботи батареї, варто дотримуватися правила 80-20. Розряджати телефон до 20% та не заряджати вище 80%. Так батарея не зараховує повний цикл зарядки і батарея служить довше.

Використання смартфона на зарядці

Коли телефон заряджається не варто ним користуватися. Забудьте про ігри та серфінг мережі.

Телефон на зарядці погано “реагує” на додаткове навантаження. Це може суттєво зменшити ємність батареї, а також призвести до перегріву.

Встановлення зайвих додатків

Погана звичка багатьох користувачів смартфонів – встановлення великої кількості додатків, якими часто не користуються.

Велика кількість програм збільшує навантаження. Крім того, встановлення програм та ігор з неперевірених джерел несе додаткову загрозу. Також варто видаляти додатки, якими ви більше не користуєтесь.

Увімкнення одразу всіх безпровідних технологій

Вмикайте Bluetooth тільки коли користуєтесь безпровідними навушниками чи колонками, Wi-Fi – лише коли потрібен інтернет. Постійно включені безпровідні технології, включаючи GPS створюють не потрібне навантаження.

Використання смартфона в несприятливих умовах

Варто відмовитися від використання смартфона при надто високих чи надто низьких температурах.

Старайтеся не діставати смартфон з кишені в морозні дні. В спеку варто залишати смартфон в тіні, а не під відкритим сонячним промінням.