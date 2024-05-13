Чи можна щодня їсти овочі та фрукти: медики розвіяли популярний міф

Багато людей вважають, що здорове харчування — це якомога більше овочів та фруктів причому щодня. Мовляв, вони мають багато вітамінів та корисних мікроелементів, від них не буде зайвої ваги тощо. Проте медики спростовують цей міф.

Кажуть, що надмірна кількість фруктів може мати шкоду, як і щоденне їх споживання. Принаймні це стосується кількох різновидів фруктів, які містять багато глюкози, сахарози та фруктози. Деяким людям цей набір може принести багато проблем зі здоров’ям.

Як і фрукти не варто їсти щодня?

Дієтологи та нутриціологи виділили низку фруктів, які не бажано їсти щодня, чи у дуже великих кількостях.

Спілі чи переспілі банани. Їх варто їсти людям, які не мають жодних проблем зі здоров’ям та ведуть активний спосіб життя, ходять у спортзал чи займаються професійно спортом. А от тим хто на дієті, чи страждає від цукрового діабету від великої кількості бананів краще відмовитись. По-перше, це дуже калорійний фрукт, а по-друге, він містить багато сахарози. Виноград. Більшість сортів винограду містять велику кількість цукрів. Якщо їсти його на регулярній основі, то можна гарно набрати вагу. Тим кому це доречно можна їсти виноград без обмежень. А от ті, хто на дієті — краще утримайтесь. Грейпфрут. Сам по собі фрукт немає якихось шкідливих складників, однак проблема криється в іншому. Якщо ви приймаєте певні ліки, наприклад, імунодепресанти, чи препарати від серцево-судинних захворювань, то грейпфрут може посилити їх дію. Як наслідок, можливі побічні ефекти. Лимон. Часте споживання лимона псує зубну емаль. Сухофрукти. Тут є два застереження: по-перше, в них багато цукру. По-друге, їх потрібно ретельно промивати й відмочувати. Їх при сушці обробляють с ірч и стим газом.

Застереження є й до інших фруктів. Наприклад, надмірне споживання яблук провокує здуття, а часте вживання кавуна може бути шкідливим якщо є проблеми з нирками.