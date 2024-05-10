Астролог розповів, чи бачить переговори з країною агресора у 2024 році

Астрологи активно діляться своїми прогнозами стосовно того, як можуть розвиватися події на фронті. Інколи їхні “пророцтва” доволі влучні й збігаються з тим, що відбувається. Наразі астролог Олексій Кириченко поділився своїм баченням можливих перемовин з росіянами. Чи будуть вони і якщо так то до чого приведуть?

Успішних переговорів не буде

Як зазначає український Уряд, будь-які перемовини з агресором можливі лише в тому випадку якщо російські війська повністю покинуть територію України. Останні очевидно не планують цього робити. Астролог подібне підтверджує й каже, що війна в Україні триватиме ще як мінімум до літа 2025 року. Далі прогноз розмитий та не точний. Цьогоріч влітку якісь перемовини можливі, але вони не матимуть жодного успіху.

Також Кириченко спрогнозував деяку стабілізацію на фронті. Каже, що у травні трапиться подія, яка трохи змінить хід війни. Нашим військовим стане трохи легше й менше помиратимуть люди.

Неабияк цьому сприятиме саміт, який відбудеться у Швеції. Щодо ще одних переговорів, то їх можна очікувати вже восени.

“У вересні та на початку жовтня буде підкреслена невизначеність. Буде не закінчення всього, а невизначеність. Затемнення сонця у Терезах з жовтня підкреслить теми переговорів. Можна прогнозувати переговори, які не поставлять крапки над “i”, – наголошує Кириченко.

Загострення та багато переломних моментів на полі бою припадуть на зиму і весну 2025 року.

“Я не вважаю, що вони будуть страшними. Взимку планета Марс буде ретроградна у Рака. Марс у Раку був минулої весни, коли говорили про контрнаступ, але вперед не йшли. Знак Раку означає повзти назад”, – додав астролог.

Низка інших спеціалістів погоджується з колегою й кажуть, що успішних переговорів очікувати не варто.