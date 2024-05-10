Фермери заявили про дефіцит популярного овочу: це призведе до його різкого подорожчання

Ціни на ті чи інші продукти — це щодня якийсь сюрприз. Деякі товари можуть різко знизитися в ціні, інші навпаки з незрозумілих причин дорожчають. Відтак наразі в супермаркетах спостерігається значне підвищення цін на торішню моркву. Фермери заявляють, що їхні запаси закінчуються й так, як овоч перетворюється у дефіцитний, то й ціна на нього буде відповідною.

“Сьогодні українські фермери готові відвантажувати якісну моркву по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня“, – кажуть аналітики.

Минулого року ситуація була ідентичною

Експерти зазначають, що ситуація з року в рік повторюється, однак минулого року вартість моркви в цей час була втричі вищою. Чи зростатиме овоч й надалі поки невідомо. Це залежить в першу чергу від запасів, які мають великі гравці ринку. Також ціна залежить від попиту, який буде на овоч.

Для прикладу днями ідентична ситуація трапилася з цибулею. Ціни поповзли вверх бо, мовляв, запаси закінчуються. Однак, українці вирішили не купувати дорогий овоч, який тим паче не найкращої якості через багатомісячне зберігання. Такий самий сценарій спостерігався й зі старою картоплею, яку на початку весни продавали майже по 40 гривень за кілограм, однак згодом через зменшення попиту ціни знизили.

На цей час вартість моркви в різних торгових мережах варіюється від 9 гривень до 30 гривень за кілограм.

Цьогоріч сезон молодих овочів не забариться

Експерти кажуть, що вже зовсім скоро на полицях варто спостерігати цьогорічні овочі. Сезон розпочнеться швидше через аномально теплу весну. Саме через спекотну погоду вже почався сезон полуниці і навіть черешні. Останню вже продають на Закарпатті. Щодо полуниці, то вона є у всіх регіонах й ціна подекуди стартує від 35-40 гривень за кілограм.