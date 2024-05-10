Субсидію збільшать в 5 разів: кого торкнеться небачена щедрість

Частина українців отримає у 5 разів більшу субсидію на електроенергію. Торкнеться таке нововведення не всіх, а лише мешканців Харківської області.

З чим пов’язана така щедрість

Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення субсидій в 5 разів на нинішній неопалювальний сезон, тобто з травня по вересень. Це стосується лише жителів Харкова та області.

Річ у тім, що вартість 1 кВт електроенергії, яке постачається централізовано становить лише 2,64 гривні за кВт;

А от вартість 1 кВт, виробленого на дизельному паливі вартує в п’ять разів більше — 13,5 гривні.

Таким чином середній розмір субсидії на неопалювальний сезон зросте зі 160 гривень до 530 гривень на місяць. А пільги — з 74 гривень до 370 гривень.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Що каже очільниця Мінсоцу

За словами Жолнович, потреба в тому, щоб підвищити субсидію на неопалювальний сезон на електрику для Харківської області обумовлена тим, що сьогодні російські окупанти завдають величезну кількість обстрілів, яка руйнує критичну інфраструктуру Харківщини, в тому числі енергооб’єкти.

Відповідно, переважна більшість мешканців Харківщини вимушена в якості альтернативного джерела для електроенергії обирати більш дорогі ресурси, в тому числі дизельне пальне. В Мінсоці було проведено підрахунки, що у звичайному режимі кВт коштує 2,64 гривні. А якщо виробляти електроенергію з дизельного пального, то це приблизно вп’ятеро дорожче. Тому власне саме такі коефіцієнти будуть застосовані при нарахування субсидій та пільг. Тобто платіжка в частині субсидії зросте в п’ять разів.

При цьому додатково звертатися для перерахунку не доведеться. Всім чинним отримувачам субсидій така сума буде перерахована Пенсійним фондом України автоматично.

Однак навряд чи така сума повністю покриє витрати на електроенергію.