В Украине появится новая причина для увольнения работников: за что можно потерять работу?

В Украине рассматривается довольно неоднозначная инициатива. Пока документ еще не вступил в силу, ведь его должен сначала подписать президент. Новый законопроект придумала нардеп Галина Третьякова и если эта инициатива будет поддержана Правительством, то в Украине станет одной причиной больше для увольнения работника. А увольнять могут за то, что у работника есть связи с людьми, проживающими на оккупированных территориях или на территории РФ. Мол, о таких контактах нужно будет сообщать руководство, если сотрудник будет скрывать этот факт, то может попасть под увольнение.

Некоторые эксперты уже прокомментировали этот законопроект

“Сотрудники должны предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины“, — говорится в законе.

Эксперты отмечают, что выполнить эту норму будет достаточно сложно. Есть ряд требований, которые нужно придерживаться, чтобы этот законопроект заработал. В первую очередь компании должны внести поправку в свои внутренние правила и ввести подобное нововведение. Далее с этим новшеством должен согласиться весь коллектив. Также в правилах должно быть четко прописано, какую именно информацию должны рассказывать работники и как часто.

“Для того, чтобы эту норму можно было использовать в любом варианте, эта обязанность должна связаться в правилах внутреннего распорядка. И даже после вступления закона в силу, пока с согласия коллектива не будет включен такой пункт в правила, людям ничего не грозит. Обязанности включать такой пункт даже для стратегических предприятий пока нет. Его могут включить, а могут и не включить», – говорят эксперты.

Вообще вокруг этого проекта есть еще множество вопросов, на которые автор закона не имеет ответов. Например, что именно можно называть “связями” с находящимися в РФ людьми. Как работодатель должен доказывать тот факт, что работник имеет знакомых на оккупированных территориях, но скрывает это и многое другое.