В Україні з’явиться нова причина для звільнення працівників: за що можна буде втратити роботу?

В Україні наразі розглядається доволі неоднозначна ініціатива. Поки що документ ще не ввійшов в силу, адже його має спочатку підписати президент. Новий законопроєкт придумала нардеп Галина Третьякова і якщо ця ініціатива буде підтримала Урядом, то в Україні стане на одну причину більше для звільнення працівника. А звільняти можуть за те, що у працівника є зв’язки з людьми, які поживають на окупованих територіях або на території РФ. Мовляв, про такі контакти потрібно буде повідомляти керівництво, якщо ж співробітник приховуватиме цей факт, то може потрапити під звільнення.

Деякі експерти вже прокоментували цей законопрокт

“Співробітники повинні надавати інформацію про наявні у них зв’язки з фізичними особами, місце постійного проживання (знаходження, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованої території України”, – йдеться в законі.

Експерти зазначають, що виконати цю норму буде доволі складно. Є ряд вимог, яких потрібно дотриматись, щоб цей законопроєкт запрацював. В першу чергу компанії повинні внести поправку у свої внутрішні правила, і запровадити подібне нововведення. Далі з цим нововведенням повинен погодитися весь колектив. Також в правилах повинно бути чітко прописано, яку саме інформацію повинні розповідати працівники та як часто.

“Для того, щоб цю норму можна було використовувати в будь-якому варіанті, цей обов’язок повинен зв’язатися у правилах внутрішнього розпорядку. І навіть після набрання чинності законом, поки за згодою колективу не буде включений такий пункт до правил, людям нічого не загрожує. Обов’язки включати такий пункт навіть для стратегічних підприємств поки що немає. Його можуть включити, а можуть і не включити“, – кажуть експерти

Загалом довкола цього проєкту є ще безліч запитань, на які автор закону немає відповідей. Наприклад, що саме можна називати “зв’язками” з людьми, які знаходяться у РФ. Як роботодавець повинен доказувати той факт, що працівник має знайомих на окупованих територіях, але приховує це та багато іншого.