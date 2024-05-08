Продажа/покупка валюты только с личными документами: украинцев ждут очередные нововведения

В Украине с самого начала банки ввели немало изменений для своих клиентов. Например, теперь, чтобы пополнить карту наличными, нужно пройти идентификацию по собственному номеру телефона. Среди других обновлений — лимиты на снятие наличных, и усиленный финансовый мониторинг, где заблокировать счет могут даже при получении 5000 гривен.

Карточку разблокируют, если ее владелец предоставит документ, объясняющий источник дохода. Дошли обновления и до валютных операций. Теперь, чтобы купить или продать валюту эквивалентную сумме 400 000 гривен, нужно пройти идентификацию, а также предоставить документы, подтверждающие источник дохода.

“Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если же сумма покупаемой у клиента валюты более 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию“, – отмечают в НБУ.

Какие лимиты установлены на снятие валюты в Украине?

В каждом банке условия могут отличаться, однако в среднем наблюдается следующая ситуация.

В гривнах можно снять сумму 100 000 в день (с валютной карты). В долларах такую же сумму. То есть эквивалентно 100 000 гривен. Заграницей с гривневой карты можно снимать до 12 500 гривен раз в 7 дней. А с валютной можно снимать 100 тысяч гривен в день.

Пока эти лимиты не планируют обновлять, хотя ситуация в стране более менее стабильная. Единственное, на что жалуются украинцы, это на большое количество старых купюр в кассах банков. С этой проблемой в первую очередь столкнулись держатели депозитов, которые захотели их снять, однако на кассе людям предлагают исключительно доллары 1996 года выпуска. Украинцы не охотно соглашаются на такие доллары, ведь обменники их не хотят принимать, опираясь на то, что их машинки не могут проверить эти доллары на оригинальность.