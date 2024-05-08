Украинцам раздадут по несколько тысяч гривен на оздоровление: кто получит средства 

Украинское законодательство предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, которые финансируются из фонда оплаты труда и рассчитывается как составная часть ежегодного отпуска. Эта помощь может быть получена только при наличии соответствующих заявлений и приказа работодателя. Рассказываем, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

Кто может получить денежную помощь

Денежная помощь на оздоровление – это составная часть ежегодного отпуска. Цель ее предоставления – сохранение и улучшение состояния здоровья работников. Отмечается, что материальную помощь на оздоровление могут получить следующие категории работников:

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

педагогический персонал;

работники медицинских и фармацевтических учреждений;

бибилиотекари;

работники домов культуры и музеев.

Эта помощь предоставляется из фонда оплаты труда, поэтому ее сумма приравнивается к заработной плате. В 2024 году на нее начисляется налог на доходы физических лиц и военный сбор, то есть 18% + 1,5%.

Что касается оснований для получения денежной помощи, то они определены нормативной базой и делятся на два вида для различных категорий работников. Средства предоставляют в рамках фонда оплаты труда и планируют заранее, чтобы включить в смету учреждений и предприятий.

Обычно рабочие бюджетных учреждений получают денежную помощь в сумме, не превышающей одного должностного оклада раз в год во время ежегодного отпуска. Однако для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления размер этой выплаты пропорционален среднемесячной заработной плате.

Получить материала помощь на оздоровление можно только при использовании ежегодного отпуска. Она не предоставляется в случае дополнительного отпуска, связанного с обучением или уходом за ребенком. Работодатель должен подписать приказ о предоставлении отпуска и оздоровительных выплат, а работник в таком случае подает два заявления – на отпуск и на получение материальной помощи.