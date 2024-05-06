Samsung Galaxy S25 Ultra отримає акумулятор зі штучним інтелектом

Samsung планує збільшити час автономної роботи у своєму наступному флагманському смартфоні Galaxy S25 Ultra за рахунок нової функції під назвою Battery AI. З чуток, ця функція буде частиною наступної версії програмного забезпечення Galaxy AI компанії. Про це повідомляє видання Wccftech.

За даними джерела, Battery AI буде здатна відключати несуттєві фонові завдання, щоб збільшити загальний час автономної роботи без шкоди для продуктивності смартфона. Хоча точні деталі ще невідомі, передбачається, що ця функція буде інтегруватися з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 або Exynos 2500, щоб досягти максимальної ефективності.

У поточних моделях лінійки Galaxy S24, на продаж яких припало 53% операційного прибутку Samsung у першому кварталі 2024 року, вже використовується функція Galaxy AI. З чуток, батарея в Galaxy S25 Ultra залишиться такою самою, як і в попередніх моделях – 5000 мАг. Таким чином, Battery AI може стати головним драйвером зростання популярності нового пристрою.

Хоча існують інші програми для економії батареї, вони часто знижують продуктивність смартфонів, обмежуючи роботу центрального процесора та відеоприскорювача. Battery AI, ймовірно, відрізнятиметься тим, що вона виявиться “розумною” і стане обирати тільки ті фонові завдання, які можна безпечно вимкнути, щоб продовжити час автономної роботи.