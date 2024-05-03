Украинцы отказываются от смартфонов: названы 3 преимущества кнопочных телефонов

Все чаще люди выбирают кнопочные телефоны на базе Android. Это отличное решение для тех, кто хочет меньше сидеть в телефоне, но не готов отказываться от преимуществ современных технологий.

Возможно вы не знали, но система Android – это не только смартфоны и планшеты. На базе этой операционной системы работает бытовая техника, например, холодильники. Поэтому кнопочный телефон на андроиде точно не должен удивлять.

Рассказываем о трех причинах, почему стоит отказаться от смартфона в пользу кнопочного телефона.

Почему украинцы выбирают кнопочные телефоны

Причины достаточно очевидны, чаще всего речь идет о:

Длительное время пользования. Даже с большим набором функций телефон не будет потреблять столько зарядки как смартфон. Благодаря маленькому экрану кнопочный телефон будет потреблять в два-три раза меньше электроэнергии. Некоторые телефоны работают на одном заряде несколько дней, другие вообще неделю. В любом случае кнопочный андроид придется заряжать гораздо реже.

Компактный размер. С каждым поколением смартфоны становятся больше и тяжелее, поэтому вместить в кармане все сложнее. Через несколько лет мы будем покупать одежду с карманами под размер смартфона, а не по цвету или фасону. Маленький телефон удобнее держать в руках, а положить можно в любой карман.

Смартфон труднее отследить. Простой кнопочный телефон может рассказать о своем владельце гораздо меньше, чем смартфон. Современные гаджеты отслеживают поведение пользователя, а вот кнопочный телефон таким умением похвастаться не может. И именно это едва ли не одна из лучших возможностей. Владелец будет оставаться на связи, но данные о его маршруте и другая важная информация будет оставаться анонимной.

В целом сейчас во всем мире наблюдается рост интереса к кнопочным телефонам. Люди устали от социальных сетей и постоянной перегрузки информацией, поэтому кнопочный телефон – одно из лучших решений для цифрового детокса.