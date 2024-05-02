Стали известны точные суммы штрафов, которые будут уплачивать уклонисты, и грозит ли им тюрьма

Вместе с обновленным законом о мобилизации некоторые нардепы хотели и существенно изменить наказание для уклоняющихся от ТЦК. Кабмин даже предлагал сажать уклонистов на несколько лет в тюрьму, а также фигурировали штрафы в размере 200 тысяч гривен. Однако эти предложения были отклонены и штрафы останутся на старом уровне. Единственное, что немного увеличится максимальный размер штрафа. Если раньше это было 22500 гривен, то сейчас будет 25500.

Детальнее о штрафах рассказал член правоохранительного комитета нардеп Максим Бужанский

Бужинский отметил, что отныне наказания будут следующими:

Если нарушены правила военного учета, то предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение придется заплатить от 17000 до 25000 гривен. Нарушение законодательства о мобилизации в мирное время будет штрафоваться на сумму от 5100 до 8500 гривен для обычных граждан, а должностные лица заплатят от 17000 до 25000 гривен. За нарушение законодательства о мобилизации в военное время предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен для граждан и от 34000 до 59500 гривен для должностных лиц.

Штрафы ТЦК могут выписывать только тем призывникам данные о которых можно найти в одном из государственных реестров. И речь идет только о тех реестрах, к которым ТЦК имеют законный доступ.

Штраф могут наложить не позднее трех месяцев после того, как было выявлено правонарушение.

“Добавили три режима, правонарушения, повторное правонарушение и правонарушения во время действия режима военного положения“, – добавил Бужинский.

Что касается тюрьмы, то уголовную ответственность для ухилянтов отменяют.

Что еще изменилось?

Остальные изменения, которые сейчас коснутся военнообязанных, касаются разве что обновленного законопроекта о мобилизации. К примеру, теперь студенты могут получить отсрочку только если получают свое первое образование (независимо от возраста). Также Правительство имеет право конфисковывать автомобиль на нужды ВСУ, если у лица на учете их два и более. Также изменен призывной возраст, теперь это не 27, а 25 лет.