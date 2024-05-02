АТБ опустила цены к Пасхе: когда можно купить продукты за полцены

В супермаркетах АТБ появились обновленные выгодные предложения для покупателей. Предлагают скидки до 40% на широкий ассортимент товаров. Поэтому успейте приобрести товары к Пасхе с бешеными скидками. А мы расскажем, насколько изменилась стоимость популярных товаров.

На какие товары в АТБ действует скидка до 40%

Сейчас можно приобрести множество товаров по выгодной цене. Вот несколько примеров: