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АТБ опустила цены к Пасхе: когда можно купить продукты за полцены
В супермаркетах АТБ появились обновленные выгодные предложения для покупателей. Предлагают скидки до 40% на широкий ассортимент товаров. Поэтому успейте приобрести товары к Пасхе с бешеными скидками. А мы расскажем, насколько изменилась стоимость популярных товаров.
На какие товары в АТБ действует скидка до 40%
Сейчас можно приобрести множество товаров по выгодной цене. Вот несколько примеров:
- Рыба. Хек сейчас можно купить на 20% дешевле, раньше тушка стоила почти 182 гривны, сейчас же действует акционная цена – 146 гривен.
- Подсолнечное масло. Украинцам предлагают купить подсолнечное масло от торговой марки “Щедрый дар” на четверть дешевле. Причем предлагают рафинированное и нерафинированное масло. Стоимость со скидкой составляет всего 44 гривны 40 копеек за бутылку 850 мл.
- Колбаса. Почти в два раза меньше просят за вареную колбасу от торговой марки “Мясная лавка”, которую позиционируют как дополнение к картофельному пюре. Стоимость снизились со 102 гривны до 60 за палочку колбасы, весом 500 граммов.
- Сырокопченая колбаса. В частности речь идет о популярной сырокопченой колбасе Губернаторской. Она подешевела на треть и сейчас стоит 312 гривен вместо 450 за кг.
- Ветчина. Куриный рулет от торговой марки “Добров” предлагают купить на четверть дешевле. Обычная его цена 163 гривны, а со скидкой он обойдется 121 гривну.
- Кофе. Сублимированный кофе от торговой марки Nescafe Gold можно приобрести на треть дешевле. За банку 190 граммов просят 269 гривен, при том, что раньше она стоила четыре сотни.
- Сок. Также снизили цены на нектары от торговой марки Садочок. Сок со вкусом мультифрукт, яблоко-вишня и яблоко-гранат можно приобрести по 27 гривен за литр, а то время как до скидки они стоили почти по 43 гривны за литр.
- Консервированные персики. Также существенно подешевели персики в сиропе от торговой марки “Своя линия” в АТБ. Теперь за банку придется заплатить всего 80 гривен вместо 108.
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