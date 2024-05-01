Украинцам, пользующимся электроэнергией, приходят большие штрафы: что происходит?

Каждый месяц до 3 числа нужно представить показатели счетчиков. И каждый раз есть граждане, которые проигнорируют это или подадут неправильные данные. Чаще это приводит к тому, что потребителям приходится переплачивать за электроэнергию, которую они на практике не использовали. А иногда можно сверху получить штраф. На что нужно обращать внимание, чтобы избежать подобных неприятностей.

Когда нужно давать показатели?

“Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то насчитают лишнее“, — предупредили в компании Yasno.

Просто, если вы не предоставите показатели в эти дни, то оператор системы распределения предоставит данные, которые рассчитает самостоятельно, учитывая средний показатель за последние несколько месяцев. И, как показывает практика, эти данные крайне редко рассчитаны в пользу потребителя. В 90% случаев последнему приходится переплачивать.

Что касается правильности представления данных, то максимально внимательными должны быть владельцы двухтарифных счетчиков, позволяющих пользоваться так называемым ночным тарифом.

Чтобы правильно подать данные, нужно лишь указать два числа. Они отображаются с десятисекундным интервалом. Это показатель за день (с 7:00 до 23:00), и показатель за ночь (с 23:00 до 7:00). Некоторые представляют одно число, то есть всю сумму потребленную за сутки, а это неверно.

Также некоторые потребители ошибочно полагают, что двухзонные счетчики автоматически и самостоятельно передают показатели, но это не всегда так.

“Если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии слишком высок, пожалуйста, обратитесь к оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета. И наконец: двухзонные счетчики не передают показания автоматически, если у вас, конечно, не АСКОЭ (а проверить это можно у оператора системы распределения). Если не АСКОЭ, то все данные нужно передавать самостоятельно», – напомнили в Yasno.

И последний важный пункт – показатели нужно подавать даже если в квартире или доме никто не живет.

“Чтобы поставить все на свои места, подайте ОСР заявку на прекращение поставок или ежемесячно передавайте одни и те же показания (последние зафиксированы)“, — подытожили в Yasno.