Українцям, які користуються електроенергією приходять великі штрафи: що відбувається?

Кожного місяця до 3 числа потрібно подати показники лічильників. Й щоразу є громадяни, які проігнорують це або ж подадуть неправильні дані. Найчастіше це призводить до того, що споживачам доводиться переплачувати за електроенергію, яку вони на практиці не використовували. А інколи можна зверху отримати ще й штраф. На що потрібно звертати увагу аби уникнути подібних неприємностей.

Коли потрібно подавати показники?

“Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця і перші 3 дні нового. Якщо передавати показання раніше ніж за 2 дні до кінця поточного місяця або пізніше перших 3 днів наступного, то нарахують зайве”, – попередили в компанії Yasno.

Просто, якщо ви не подасте показники в ці дні, то оператор системи розподілу подасть дані, які розрахує самостійно враховуючи середній показник за останні кілька місяців. Й, як показує практика ці дані вкрай рідко розраховані на користь споживача. У 90% випадків останньому доводиться переплачувати.

Щодо правильності подання даних, то максимально уважними повинні бути власники двотарифних лічильників, які дозволяють користуватися так званим нічним тарифом.

Щоб правильно подати дані потрібно лише вказати два числа. Вони відображаються з десятисекундним інтервалом. Це показник за “день” (з 7:00 до 23:00), та показник за “ніч (з 23:00 до 7:00). Дехто подає одне число, тобто всю суму спожиту за добу, а це невірно.

Також деякі споживачі помилково думають, що двозонні лічильники автоматично та самостійно передають показники, але це не завжди так.

“Якщо ви помітили, що обсяг спожитої електроенергії занадто високий, будь ласка, зверніться до оператора системи розподілу, щоб внести корективи та сформувати актуальні рахунки. І насамкінець: двозонні лічильники не передають показання автоматично, якщо у вас, звичайно, не АСКОЕ (а перевірити це можна в оператора системи розподілу). Якщо не АСКОЕ, то всі дані потрібно передавати самостійно“, – нагадали в Yasno.

І останній важливий пункт — показники потрібно подавати навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не живе.

“Щоб поставити все на свої місця, подайте ОСР заявку на припинення поставок або щомісяця передавайте одні й ті самі показання(останні зафіксовані)“, – підсумували в Yasno.