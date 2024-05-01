Укрпочта анонсировала революционные изменения в компании: гендиректор рассказал о новом проекте

Укрпочта – национальный оператор почтовой связи. И почему-то издавна повелось, что государственные компании всегда немного отстают с инновациями в отличие от частных. В последнее время Укрпочта пытается активно исправить эту ситуацию. Компания обновляет отделения на более современные и модернизированные. А еще планирует обновить транспорт для почтальонов. Это позволит сделать условия работы последних более комфортными, а также быстрее и качественнее предоставлять услуги самим клиентам.

Что изменят?

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что совместно с ветеранским бизнесом планирует запустить пилотный проект по модернизации транспорта для почтальонов. Сейчас большинство из них, особенно в сельской местности, все еще пользуются велосипедами. Их должны заменить на небольшие автомобили с вместительным багажником. В Укрпочте говорят, что на сегодняшний день такой транспорт будет более актуальным, ведь газет и писем почтальоны уже почти не развозят, а у них много посылок. Их на велосипеде перевозить очень не удобно, а иногда невозможно.

“Вместе с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработали пилотную модель для почтальонов, которую тоже начинаем тестировать. Работаем над тем, чтобы иметь такие мобильные инклюзивные вагончики, которые можно разместить в безопасном месте, плюс, которые могут за один день заменить поврежденное отделение”, – разъяснил Смелянский.

То есть, подобные транспортные средства могут в будущем заменить целые отделения в прифронтовых регионах. Уже в ближайшее время один такой вагончик планируют отправить в регионы, расположенные недалеко от линии столкновения.

Укрпочта обновила график работы на Пасху

И к теме, в это воскресенье в Украине празднуют Пасху, однако в Укрпочте заявили, что те отделения, которые в воскресенье открыты, не планируют закрываться или сокращать рабочий день. Выходные будут только у работников отделений, которые всегда в воскресенье закрыты.