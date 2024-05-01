Укрпошта анонсувала революційні зміни в компанії: гендиректор розповів про новий проєкт

02Укрпошта — національний оператор поштового зв’язку. І чомусь здавна повелося, що державні компанії завжди трішки відстають з інноваціями на відміну від приватних. Останнім часом Укрпошта намагається активно виправити цю ситуацію. Компанія оновлює відділення на більш сучасні та модернізовані. А ще планує оновити транспорт для листонош. Це дозволить зробити умови роботи останніх більш комфортними, а також швидше та якісніше надавати послуги самим клієнтам.

Що змінять?

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що наразі спільно з ветеранським бізнесом планує запустити пілотний проєкт по модернізації транспорту для листонош. Наразі більшість з них, а особливо у сільській місцевості, все ще користуються велосипедами. Їх мали б замінити на такі собі невеличкі автомобілі з містким багажником. Укрпошті кажуть, що на сьогодні такий транспорт буде більш актуальним, адже газет та листів листоноші вже майже не розвозять, а натомість мають багато посилок. Їх на велосипеді перевозити дуже не зручно, а інколи неможливо.

“Разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати. Працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місці, плюс, які можуть за один день замінити пошкоджене відділення”, – роз’яснив Смілянський.

Тобто подібні транспортні засоби можуть в майбутньому замінити цілі відділення у прифронтових регіонах. Вже найближчим часом один такий вагончик планують відправити в регіони, які розташовані неподалік від лінії зіткнення.

Укрпошта оновила графік роботи на Великдень

Й до теми, цієї неділі в Україні святкують Великдень, однак в Укрпошті заявили, що ті відділення, які в неділю відчинені не планують зачинятися, чи скорочувати робочий день. Вихідні будуть лише в працівників тих відділень, які завжди у неділю зачинені.