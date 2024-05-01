С 1 мая украинцам будут раздавать наличные денежные средства на оплату коммуналки: как получить?

С 1 мая в Украине будет произведен автоматический пересчет субсидий на неотопительный сезон. Большинство украинцев, имеющих субсидию, ничего не должны делать. Им не нужно никуда идти и ничего обновлять, субсидия будет автоматически начислена и выплачена наличными. Пересчет будет осуществлять Пенсионный Фонд на основе данных, которые у него уже есть в системе. Однако есть некоторые исключения из правил и представителям некоторых домохозяйств нужно обратиться в ПФУ.

Кому нужно идти в отделение ПФУ и обновлять данные?

Обновить данные нужно людям, которые:

Арендуют жилье за которое платят коммунальные услуги и получают субсидию. Домохозяйствам, где проживают лица со статусом внутренне перемещенных. Если в доме или квартире фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано. Домохозяйство претендует на отдельный вид субсидии, покрывающей расходы на твердое топливо, жидкое печное бытовое топливо.

Кроме этого подать дополнительную заявку на получение компенсации следует и тем семьям, которые претендуют на субсидию, однако во время отопительного сезона она по каким-либо причинам не была им начислена. Или если семья только сейчас получила право на начисление субсидии (у кого-то из членов семьи изменилось материальное положение, семья стала меньше, или наоборот больше и т.д.).

Как изменятся цены на коммунальные услуги в мае?

Уже известно, сколько украинцы будут платить за газ и электроэнергию в мае. Оба тарифа остаются на старом уровне. Газ точно не будет дорожать как минимум до 2025 года, а вот с электроэнергией пока ничего не понятно. Из-за очередных массированных обстрелов энергетическая отрасль несет бешеные потери. Речь о миллиардах гривен, и, вероятно, это приведет к частичному повышению тарифов. Однако в Министерстве энергетики отмечают, что более 3 гривен 1 киловатт света не будет стоить.