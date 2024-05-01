С 1 мая украинцам будут раздавать наличные денежные средства на оплату коммуналки: как получить?
С 1 мая в Украине будет произведен автоматический пересчет субсидий на неотопительный сезон. Большинство украинцев, имеющих субсидию, ничего не должны делать. Им не нужно никуда идти и ничего обновлять, субсидия будет автоматически начислена и выплачена наличными. Пересчет будет осуществлять Пенсионный Фонд на основе данных, которые у него уже есть в системе. Однако есть некоторые исключения из правил и представителям некоторых домохозяйств нужно обратиться в ПФУ.
Кому нужно идти в отделение ПФУ и обновлять данные?
Обновить данные нужно людям, которые:
- Арендуют жилье за которое платят коммунальные услуги и получают субсидию.
- Домохозяйствам, где проживают лица со статусом внутренне перемещенных.
- Если в доме или квартире фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано.
- Домохозяйство претендует на отдельный вид субсидии, покрывающей расходы на твердое топливо, жидкое печное бытовое топливо.
Кроме этого подать дополнительную заявку на получение компенсации следует и тем семьям, которые претендуют на субсидию, однако во время отопительного сезона она по каким-либо причинам не была им начислена. Или если семья только сейчас получила право на начисление субсидии (у кого-то из членов семьи изменилось материальное положение, семья стала меньше, или наоборот больше и т.д.).
Как изменятся цены на коммунальные услуги в мае?
Уже известно, сколько украинцы будут платить за газ и электроэнергию в мае. Оба тарифа остаются на старом уровне. Газ точно не будет дорожать как минимум до 2025 года, а вот с электроэнергией пока ничего не понятно. Из-за очередных массированных обстрелов энергетическая отрасль несет бешеные потери. Речь о миллиардах гривен, и, вероятно, это приведет к частичному повышению тарифов. Однако в Министерстве энергетики отмечают, что более 3 гривен 1 киловатт света не будет стоить.
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