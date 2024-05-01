З 1 травня українцям роздаватимуть готівкові кошти на оплату комуналки: як отримати?
01З 1 травня в Україні буде проведено автоматичний перерахунок субсидій на не опалювальний сезон. Більшість українців, які мають субсидію, нічого не повинні робити. Їм не потрібно нікуди йти і нічого оновлювати, субсидія буде автоматично нарахована та виплачена готівкою. Перерахунок здійснюватиме Пенсійний Фонд на основі тих даних, які в нього вже є у системі. Однак, є деякі винятки з правила й представникам деяких домогосподарств таки потрібно звернутися до ПФУ.
Кому потрібно йти у відділення ПФУ та оновлювати дані?
Оновити дані потрібно людям, які:
- Орендують житло за яке сплачують комунальні послуги й отримують субсидію.
- Домогосподарствам де проживають особи зі статусом внутрішньо переміщених.
- Якщо в будинку, чи квартирі фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано.
- Домогосподарство претендує на окремий вид субсидії, яка покриває витрати на тверде паливо, рідке пічне побутове паливо тощо.
Крім цього подати додаткову заявку на отримання компенсації варто й тим сім’ям, які претендують на субсидію, однак під час опалювального сезону вона з якихось причин не була їм нарахована. Або ж якщо родина лише зараз отримала право на нарахування субсидії (в когось з членів родини змінилося матеріальне становище, сім’я стала меншою, чи навпаки більшою тощо).
Як зміняться ціни на комунальні послуги в травні?
Вже відомо скільки українці платитимуть за газ та електроенергію в травні. Обидва тарифи залишаються та старому рівні. Газ точно не дорожчатиме, як мінімум до 2025 року, а от з електроенергією поки нічого не зрозуміло. Через чергові масовані обстріли енергетична галузь зазнає шалених втрат. Мова про мільярди гривень, тож ймовірно це призведе до частково підвищення тарифів. Однак в Міністерстві енергетики зазначають, що більше ніж 3 гривні 1 кіловат світла не коштуватиме.
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