З 1 травня українцям роздаватимуть готівкові кошти на оплату комуналки: як отримати?

01З 1 травня в Україні буде проведено автоматичний перерахунок субсидій на не опалювальний сезон. Більшість українців, які мають субсидію, нічого не повинні робити. Їм не потрібно нікуди йти і нічого оновлювати, субсидія буде автоматично нарахована та виплачена готівкою. Перерахунок здійснюватиме Пенсійний Фонд на основі тих даних, які в нього вже є у системі. Однак, є деякі винятки з правила й представникам деяких домогосподарств таки потрібно звернутися до ПФУ.

Кому потрібно йти у відділення ПФУ та оновлювати дані?

Оновити дані потрібно людям, які:

Орендують житло за яке сплачують комунальні послуги й отримують субсидію. Домогосподарствам де проживають особи зі статусом внутрішньо переміщених. Якщо в будинку, чи квартирі фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано. Домогосподарство претендує на окремий вид субсидії, яка покриває витрати на тверде паливо, рідке пічне побутове паливо тощо.

Крім цього подати додаткову заявку на отримання компенсації варто й тим сім’ям, які претендують на субсидію, однак під час опалювального сезону вона з якихось причин не була їм нарахована. Або ж якщо родина лише зараз отримала право на нарахування субсидії (в когось з членів родини змінилося матеріальне становище, сім’я стала меншою, чи навпаки більшою тощо).

Як зміняться ціни на комунальні послуги в травні?

Вже відомо скільки українці платитимуть за газ та електроенергію в травні. Обидва тарифи залишаються та старому рівні. Газ точно не дорожчатиме, як мінімум до 2025 року, а от з електроенергією поки нічого не зрозуміло. Через чергові масовані обстріли енергетична галузь зазнає шалених втрат. Мова про мільярди гривень, тож ймовірно це призведе до частково підвищення тарифів. Однак в Міністерстві енергетики зазначають, що більше ніж 3 гривні 1 кіловат світла не коштуватиме.