Хозяйкам на заметку: эти 3 вещи ни в коем случае нельзя чистить содой

Сода – это мягкое средство с абразивными свойствами. Поэтому она способна оставить царапины или иным способом повредить некоторые поверхности. Рассказываем, в каких случаях лучше отказаться от использования соды.

Когда сода больше навредит, чем поможет

Стоит выделить три группы вещей, которые ни при каких обстоятельствах не стоит чистить содой.

Стекло и керамические плиты. Сода оставляет довольно заметные царапины на стекле при попытках его почистить, поэтому для мытья стеклянных поверхностей лучше брать специальные средства из магазина или винный белый уксус. То же самое касается керамических плит. Кроме царапин сода способна оставить на них белую пленку, от которой очень нелегко избавиться.

Мрамор и дерево. От такого дорогого камня как мрамор нужно держать соду как можно дальше. Использование соды или других абразивных средств может привести к тому, что будет поврежден защитный слой и появляются царапины. Сода также может быть слишком жесткой для некоторых видов деревянной мебели и повредить отделку.

Позолоченные столовые приборы и предметы с позолотой. Сода способна очистить золотое покрытие и оставляет множество царапин. Кроме того, у соды есть очень неприятное свойство – проникать в щели и трещины и покрывать предмет налетом после высыхания.

Эти советы будут весьма актуальными, ведь украинцы массово убирают свои дома перед Пасхальными праздниками.

Выше мы рассказали, что не стоит чистить с помощью соды. Но в некоторых ситуациях обычная сода может стать настоящим спасителем. Сода прекрасно поможет почистить унитаз. Возьмите пол-литра воды, добавьте несколько ложек соды и немного уксуса. Вы должны получить несколько густое вещество. Вылейте эту смесь в унитаз утром, а вечером хорошо очистите с помощью ершика и смойте. Вы будете приятно удивлены результатом такого очищения.