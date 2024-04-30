Залийте це в унітаз і вранці він засяє як новий: 3 народні способи відмити унітаз без хімії

Стежити за чистотою та порядком в домі вкрай важливо. Особливу увагу варто приділяти ванній кімнаті та туалету. Якщо вчасно не чистити сантехніку, особливо унітаз, то відмити її від нальоту буде вкрай складно. Але сьогодні ми розповімо про прості народні методи чищення унітазу, вони не лише допоможуть повернути сяючий блиск, але й приберуть неприємний запах.

То як відчистити унітаз, коли навіть дорога магазинна хімія не сильно допомагає? Пропонуємо вашій увазі три народні методи з якими засяє навіть найбільш занедбаний унітаз.

Метод перший

Візьміть порожню пляшку, найкраще літрову. Налийте в неї пів літра теплої води та змішайте з кількома ложками соди та невеликою кількість оцту. В результаті ви повинні отримати злегка густоватий розчин. Після цього потрібно добре перемішати речовини з водою та залити цей засіб в унітаз по стінках. Заливати краще вранці перед виходом на роботу, щоб ніхто не користувався туалетом.

Ввечері добре промийте унітаз йоржиком та змийте.

Метод другий

Якщо пішов не весь бруд або перший спосіб вам з якихось причин не підходить, спробуйте альттернативу. Візьміть літр газованої води, краще Coca Cola, адже в її складі є ортофосфатна кислота, та вилийте в унітаз. Через кілька годин змийте, і ви будете приємно здивовані. Жодного сліду від нальоту не залишиться.

Метод третій

Ще один ефективний засіб — це оцет. Але працювати потрібно як мінімум в масці та гумових рукавичках. А краще в респіраторі. Доведіть оцет до кипіння та вилийте в унітаз вранці. Опустіть кришку та залиште на весь день. Ввечері ви легко очистите бруд за допомогою йоржика.

Як бачите, чистити унітаз цілком реально без магазинних миючих засобів.