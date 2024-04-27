Зачем шеф-повара добавляют сахар в макароны: вы тоже будете так делать
Звучит странно, но шеф-повара ресторанов часто добавляют немного сахара в макароны, чтобы кардинально изменить их вкус. Традиционно мы добавляем в макароны соль, различные специи и соусы. Казалось бы, при чем здесь сахар. Но профессиональные повара обжаривают макароны с добавлением небольшого количества сахара для получения аппетитной корочки.
Зачем обжаривать макароны с сахаром
Итак, чтобы приготовить макароны небанально, нужно действовать следующим образом:
- отварить макароны из твердых сортов муки (желательно перо) до полуготовности и выбросить на сито;
- пока лишняя вода стекает мы разогреваем сковородку и растапливаем сливочное масло;
- выкладываем макароны на сковороду и жарим две-три минуты, добавляем немного сахара и жарим до появления золотистой корочки;
- в уже обжаренные макароны добавляем соль и специи, также можно добавить обжаренный на другой сковородке лук.
Уже в таком виде макароны будут значительно вкуснее. Кроме того, можно добавить немного кетчупа или перебитые в блендере помидоры, нарезать копченые колбаски, ветчину или отварное куриное филе, а также добавить несколько ложек сметаны. Все это протушить под крышкой несколько минут. Блюдо подано. Вы будете приятно удивлены новым вкусом.
Полезны ли макароны
Диетологи постоянно ведут споры о пользе макарон Одни утверждают, что в них нет ничего полезного, другие говорят о пользе макарон из твердых сортов пшеницы. Так кто прав?
Макароны из твердых сортов пшеницы могут быть полезными. Они являются источником энергии, ведь сложные углеводы дают длительное ощущение сытости. В макаронах содержатся витамины и микроэлементы – железо, магний, витамины группы B. А еще у макаронных изделий из твердых сортов пшеницы низкий гликемический индекс.
Однако не все макароны одинаково полезны. учитывайте несколько правил:
- выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы (группа A);
- не переваривайте;
- сочетайте с овощами, фруктами, белками и полезными жирами.
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