Звучить дивно, але шеф-кухарі ресторанів часто додають трохи цукру в макарони, щоб кардинально змінити їх смак. Традиційно ми додаємо в макарони сіль, різноманітні спеції та соуси. Здавалось би, до чого тут цукор. Але професійні кухарі обсмажують макарони з додаванням невеликої кількості цукру для отримання апетитної скоринки.

Навіщо обсмажувати макарони з цукром

Отож, щоб приготувати макарони небанально, потрібно діяти наступним чином:

відварити макарони з твердих сортів борошна (бажано перо) до напівготовності та викинути на сито;

поки зайва вода стікає ми розігріваємо сковорідку та розтоплюємо вершкове масло;

викладаємо макарони на сковороду та смажимо два-три хвилини, додаємо трішки цукру і смажимо до появи золотистої скоринки;

у вже обсмажені макарони додаємо сіль та спеції, також можна додати обсмажену на іншій сковорідці цибулю.

Вже в такому вигляді макарони будуть значно смачнішими. Крім того, можна додати трохи кетчупу чи перебиті в блендері помідори, нарізати копчені ковбаски, шинку чи відварене куряче філе, а також додати кілька ложок сметани. Все це протушкувати під кришкою кілька хвилин. Страву подано. Ви будете приємно враженні новим смаком.

Чи корисні макарони

Дієтологи постійно ведуть суперечки щодо користі макаронів Одні стверджують, що в них немає нічого корисного, інше говорять про користь макаронів з твердих сортів пшениці. То хто правий?

Макарони з твердих сортів пшениці можуть бути корисними. Вони є джерелом енергії, адже складні вуглеводи дають тривале відчуття ситості. В макаронах містяться вітаміни та мікроелементи — залізо, магній, вітаміни групи B. А ще у макаронних виробів з твердих сортів пшениці низький глікемічний індекс.

Однак не всі макарони однаково корисні. зважайте на кілька правил: