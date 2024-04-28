Швидше за Нову пошту: Укрпошта анонсувала важливі зміни в роботі

Укрпошта анонсувала важливі зміни в роботі. Вони будуть стосуватися всіх посилок.

Державний поштовий оператор “Укрпошта” вже до середини літа повністю роботизує процес обробки посилок. Тепер Укрпошта зможе сортувати по вісім тисяч посилок на годину, а це в 13 разів більше, ніж при ручній роботі. Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв’ю виданню Forbes. За його словами, вже через три місяці сортувальні термінали будуть повністю роботизовані. Всі посилки будуть оброблятися автоматично. Це дозволить опрацьовувати по вісім тисяч посилок на годину. При ручній обробці вдається опрацювати не більше шести сотень відправлень.

Деталі

Раніше Смілянський вже анонсував, що Укрпошта планує перейти на автоматичне сортування посилок. За його словами це суттєво покращить логістику. Це дозволить доставляти посилки Україною протягом доби.

Тоді йшлося про відкриття двох автоматичних терміналів — “Київ. Правий” та “Київ. Лівий”. Однак вже найближчим часом автоматичне сортування буде запроваджено на найбільших сортувальних терміналах Укрпошти по Україні. Це — Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса та інші. Загалом обладнання для автоматичного сортування буде встановлено на 14-16 термінала. Це дозволить отримувати посилку протягом однієї чи двох діб. Тобто Укрпошта зможе доставляти посилки з тією ж швидкістю, що і Укрпошта.

Також Укрпошта планує запровадити новий підхід до планування логістичних маршрутів. Поки деталі невідомі як і те, коли саме Укрпошта зможе доставляти посилки на наступний день після відправки.

Однак поки невідомо, чи не зросте разом зі швидкістю доставки вартість послуг Адже зараз мільйони українців обирають саме Укрпошту, адже вартість доставки коштує в два-три рази менше ніж на Новій пошті.

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