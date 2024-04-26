Будет по-европейски: в Украине появится новый вид аренды, что сделает жилье более доступным

В Украине очень не хватает многих решений, которые являются привычной практикой для европейцев. К примеру, социальное жилье, которое могут арендовать малообеспеченные семьи. Если учитывать Европу, то там такого жилья очень много. Для примера в Финляндии и Дании 20% всего жилья, которое сдается в аренду — социальное. В Украине же это примерно 1,5% и то это жилье в очень старых домах, с ужасными условиями и где-то на окраинах. Нардепы решили, что эту ситуацию нужно менять и вот в Украине впервые представили законопроект “Об основных принципах жилищной политики”.

Согласно этому документу должна появиться социальная аренда

Этот документ отмечает, что в Украине должен появиться новый тип аренды – социальная. Она должна быть по карману всем семьям, которые не могут позволить себе жилье по стандартным рыночным ценам.

Если принимать во внимание опыт европейских стран, то иногда социальная аренда в десять раз дешевле обычной. То есть семьи арендуют жилье, платят определенную стоимость, а остальную сумму владельцу жилья компенсирует государство.

Эксперты отмечают, что сегодня такое нововведение было бы более чем уместным. Согласно официальным данным, более 2 миллионов украинцев потеряли жилье. Оно либо полностью разрушено, либо сильно повреждено. Или находится под оккупацией либо на линии фронта. Также в Украине официально зарегистрировано около 5 миллионов человек со статусом ВПЛ и львиная доля из них не в состоянии арендовать жилье по рыночным ценам. Рынок недвижимости также никак не адаптируется под ситуацию в стране. Более того, в более отдаленных от фронта регионах стоимость аренды только возросла.

Кроме существующего жилья, для социальной аренды планируется построить новые многоквартирные дома. Первый такой хотят построить во Львове. Еврокомиссия уже выделила средства на этот проект. Отмечается, что на первом этапе должно быть построено около восьми многоэтажек. В них сможет жить около 700 человек.