Буде по-європейськи: в Україні з’явиться новий вид оренди, що зробить житло більш доступним

В Україні дуже бракує багатьох рішень, які є звичною практикою для європейців. Наприклад, соціальне житло, яке можуть орендувати малозабезпечені родини. Якщо брати до уваги Європу, то там такого житла дуже багато. Для прикладу у Фінляндії та Данії 20% з усього житла, яке здається в оренду — соціальне. В Україні ж це приблизно 1,5% і то, це житло в дуже старих будинках, з жахливими умовами й десь на окраїнах. Нардепи вирішили, що цю ситуацію потрібно змінювати й в Україні вперше презентували законопроєкт “Про основні принципи житлової політики”.

Згідно з цим документом має з’явитися соціальна оренда

Цей документ зазначає, що в Україні має з’явитися новий тип оренди — соціальна. Вона має бути по кишені всім тим родинам, які не можуть дозволити собі житло за стандартними ринковими цінами.

Якщо брати до уваги досвід європейських країн, то інколи соціальна оренда в десятеро дешевша ніж звичайна. Тобто родини орендують житло, платять певну вартість, а решту суми власнику помешкання компенсує держава.

Експерти зазначають, що сьогодні таке нововведення було б більш ніж доречним. Згідно з офіційними даними понад 2 мільйони українців втратили житло. Воно або повністю зруйноване, чи сильно пошкоджене. Або ж знаходить під окупацією чи на лінії фронту. Також в Україні офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів осіб зі статусом ВПО і левова частка з них не мають змоги орендувати житло за ринковими цінами. Ринок нерухомості також ніяким чином не адаптовується під ситуацію в країні. Ба більше, в більш віддалених від фронту регіонах вартість оренди лише зросла.

Окрім існуючого житла, для соціальної оренди планують побудувати нові багатоквартирні будинки. Перший такий хочуть збудувати у Львові. Єврокомісія вже виділила кошти на цей проєкт. Зазначається, що на першому етапі мають збудувати близько восьми багатоповерхівок. В них зможе жити приблизно 700 осіб.