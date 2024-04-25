Май будет полон неудач и разочарований: астрологи поделились прогнозом для четырех знаков

Май не для всех будет приятным весенним месяцем с хорошей погодой. Кое-кто вовсе не будет замечать всю красоту, которая расцветает вокруг, ведь погрузится в собственные проблемы и неудачи. Астрологи говорят, что следующий месяц станет настоящим испытанием для четырех знаков.

Близнецы

Близнецам не повезет в мае. Больше всего проблем будет на работе. Возможно, даже потребуется вмешательство руководителя, чтобы решить те недоразумения, которые возникнут между вами и коллегами. Это очень подкосит ваш дух и мотивацию к действиям. Финансовые проблемы тоже не заставят себя ждать. Неожиданные расходы сделают немалую дыру в вашем бюджете. Одинокие Близнецы остро почувствуют свое одиночество и могут начать этим беспокоиться.

Весы

Весов ждет много недоразумений в кругу семьи. Вы ссоритесь не только со своей половинкой, но и с родителями и другой родней. Все это высосет из вас очень много энергии и руки будут опускаться. В общем, май станет месяцем апатии, плохого настроения и постоянных споров, где вам придется отстаивать личные границы.

Водолей

Водолеям придется выйти из зоны комфорта, из-за чего вы будете испытывать большой стресс. Возможно, это будет смена работы, возможно вы наконец начнете работать над чем-то, что давно откладывали. В личной жизни больших перемен не ожидается. У одиноких нет много шансов на интересные знакомства. Также астрологи советуют иметь какие-либо сбережения. Не тратьте все деньги, которые у вас сейчас есть. Возможны непредвиденные расходы, о которых вы даже не можете догадываться.

Рыбы

Для Рыб май тоже не станет хорошим месяцем. Разнообразные мелкие проблемы будут преследовать вас во всех сферах жизни. В одиночку они вроде бы будут незначительными, однако в совокупности сильно будут портить ваше эмоциональное состояние. Многие сложные задачи появятся в профессиональной деятельности. У вас может появиться сильный конкурент, из-за которого вы даже можете потерять свою работу.