В Украине все чаще ищут работников, готовых работать из дома: кому обещают платить по 30 000 гривен?

Удаленная работа приобрела большую популярность в Украине во времена пандемии. Тогда из-за строгого карантина компании вынуждены были адаптироваться к новым условиям, а работники учиться работать из дома. На практике все получилось не так страшно и даже очень удобно. Подобная тенденция начала развиваться в Украине, и сейчас вакансий с отдаленным типом занятости становится все больше. Работодатели готовы платить хорошим специалистам 30 000 гривен и больше. Кого ищут?

Работа есть в разных отраслях

Найти вакансии можно совершенно разного типа: проектные, на полную занятость, с официальным трудоустройством и т.д. Вот, в каких отраслях сейчас больше всего нуждаются специалисты:

Переводы и обучение иностранным языкам. Очень большой спрос на людей, которые хорошо владеют английским, немецким, польским, или любым другим языком. Сейчас множество украинцев уехали или же планируют выезжать за границу, поэтому разнообразные онлайн-курсы по изучению языка пользуются большой популярностью. Языковые школы готовы платить специалистам по 30 000 гривен и более. Турагенты. Туристические агентства ищут менеджеров, готовых общаться с клиентами, рассказывать им об условиях и преимуществах различных туров. Реагировать на заявки от клиентов и т.д. Зарплата такого менеджера колеблется в пределах 20-30 тысяч гривен. Консультанты. Понятие очень обширное, ведь консультантов ищут как небольшие интернет-магазины, где среди задач общение с клиентами в социальных сетях, так и IT-компании, где нужны консультанты, которые смогут качественно рассказывать о продукте фирмы. Зарплата, которую готовы платить ИТ-компании, варьируется в пределах 30 000 гривен.

Также среди специалистов, которых ищут на отдаленную занятость, увеличилось количество бухгалтеров, менеджеров по продажам, контент-менеджеров. Традиционно большой спрос на различных специалистов по продвижению и наполнению сайтов – это SEO специалисты, таргетологи, маркетологи и другие.