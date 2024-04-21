От 90 гривен в месяц: украинцам назвали самые дешевые тарифы от Vodafone, Lifecell и Киевстар

Три основных мобильных оператора Украины – Vodafone, Lifecell и Киевстар пытаются предоставить своим клиентам не только качественную, но и доступную связь. У каждого из этих операторов есть недорогие тарифы, которыми могут пользоваться люди даже с очень ограниченным бюджетом.

Киевстар

Этот мобильный оператор предлагает самый дешевый тариф “Любовь к родителям”. Его стоимость – 125 гривен в месяц. За эту сумму абонентам предоставляют следующие услуги:

5 Гб мобильного интернета;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

50 минут на другие мобильные и городские номера по Украине;

50 смс-сообщений.

Также пользователи, которые перешли на этот тариф, могут выбрать для себя любую Суперсилу. За нее не нужно вносить дополнительную плату.

Lifecell

У желтого оператора стоимость бюджетного тарифного плана ниже чем у вышеупомянутого конкурента – всего 90 гривен в месяц. Столько обойдется в месяц тариф “Просто Лайф”. Пользователям предоставляется:

8 Гб интернета;

300 минут на все мобильные номера в Украине;

безлимит в сети после использования всех минут на мобильные номера.

Кроме того, абоненты могут безлимитно пользоваться образовательными платформами, бесплатно раздавать интернет на другие устройства. А еще студентам предлагается скидка 10%.

Vodafone

Красный оператор мобильного предлагает самые дорогие тарифы. Самый дешевый тариф у оператора Vodafone – Turbo с акцией Turbo Безлим. его можно приобрести за 165 гривен на четыре недели. В рамках пакета услуг предоставляется:

1600 минут по Украине;

10 Гб мобильного интернета;

100 минут в роуминге.

После завершения акции ТурбоБезлим пользователям будут доступны базовые условия тарифа:

20 Гб мобильного интернета;

звонки по Украине – 800 минут и полный безлимит в сети;

смс по Украине на все мобильные сети – 50 сообщений за 1,5 грн в день.

Как видите, выбирать есть из чего. Хотя украинцы часто жалуются на то, что мобильные операторы не предлагают тарифов только со звонками, ведь многие, особенно пенсионеры, до сих пор пользуются кнопочными телефонами и им не нужны тарифные Гб.