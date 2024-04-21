Частину пенсіонерів позбавили виплат в квітні: що потрібно зробити для поновлення пенсії

Ті українські пенсіонери, які до 31 березня не звернулися в Пенсійний фонд або Ощадбанк, будуть позбавлені виплат.

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Частина пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати в Ощадбанку, до 31 березня цього року були повинні пройти процедуру фізичної ідентифікації. Однак це стосується не всіх отримувачів пенсії, а лише тих, хто отримав статус внутрішнього переселенця ще до 24 лютого 2022 року.

Але далеко не всі пенсіонери встигли пройти фізичну ідентифікацію для подальшого отримання пенсій. Тому українці, які не встигли це зробити повинні в спеціально відведений термін підтвердити особу, і відповідно, своє право на отримання пенсії.

Як пройти ідентифікацію

Держава передбачила кілька варіантів проходження ідентифікації. Ті українці, які отримують пенсії в Ощадбанку, повинні звернутися в найближче відділення фінансової установи або в сервісний центр Пенсійного фонду Україні. Отримувачам пенсії через Укрпошту потрібно звернутися в Пенсійний фонд України. Є й інші варіанти:

Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію через авторизацію в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крім того, пройти процедуру можна через відео конференцію. Заявку можна подати через вебпортал Пенсійного фонду. Це один із найзручніших способів для маломобільних осіб. Тобто в режимі онлайн дзвінка буде проведено своєрідну співбесіду, де пенсіонеру поставлять кілька питань, тоді дані опрацюють і через деякий час повідомлять результат.

Щодо пенсіонерів, які перебувають за кордоном, то вони мають можливість пройти ідентифікацію в закордонній дипломатичній установі.

Нагадаємо, що в березні цього року близько двох мільйонів українських пенсіонерів отримали надбавку до пенсії у зв’язку з індексацією пенсійних виплат. Середній розмір доплати склав триста гривень. Також вже найближчим часом надбавку отримають працюючі пенсіонери, але лише ті, що відпрацювали два роки, а за них сплачувати єдиний соціальний внесок.