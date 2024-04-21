Банки та обмінники отримали право не приймати деякі долари: про які банкноти мова?

Ще кілька місяців тому українці почали бити на сполох через те, що фінансові установи відмовлялися приймати долари старого зразка, наприклад, 1996 року випуску. Тоді НБУ втрутився і банки почали приймати такі гроші, а обмінники все ще від них відмовляються. Вони посилаються на те, що, мовляв, їхнє обладнання не може перевірити справжність такої купюри через те, що вона має застарілий рівень захисту, який, мовляв, легко підробити. Водночас є сьогодні й ряд купюр, які не приймає ніхто. В НБУ перерахували їх перелік.

Які долари вам не обміняють?

Банки можуть не прийняти долари, які надто забруднені, порвані, вони мають ознаки гниття, цвіль, склеїлись докупи тощо. Також до цього числа входять купюри, які візуально добре виглядають, але на ультрафіолеті видно значні забруднення. Натомість власнику таких грошей можуть запропонувати послугу інкасо. Це означає, що кошти у вас вилучають, відправляють їх у закордонний банк, який їх випустив в обіг, там відбувається обмін старих купюр на нові, і тоді власнику повертають нові купюри, або суму у гривневому еквіваленті. Однак є вагомий нюанс. Це платна послуга й за інкасо потрібно платити від 15% до 35% комісії від номіналу. Розмір комісії залежить від масштабу пошкоджень.

Якщо ж купюра просто пом’ята, чи має незначні дрібні забруднення, її повинні прийняти і обміняти за актуальним курсом. Також у НБУ наголошує, що ні обмінники, ні тим паче банки не мають права не приймати у людей гроші старого зразка.

“Пам’ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження за номіналом та роком випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти“, – зазначили в НБУ.

Якщо вам відмовляють в послузі обов’язково скаржтесь у різні інстанції. Як мінімум напишіть скаргу на офіційному сайті Мінфіну.