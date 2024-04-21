Метеочутливим приготуватися: землю накриє дуже потужна магнітна буря

Квітень видався багатим на магнітні бурі. Місяць почався ними й вони супроводжують його з частою періодичністю. Наприклад, саме зараз Землю накрила чергова потужна буря. Її потужність дорівнює індексу 6, що вважається дуже високим. Приміром, якщо мова про індекс 5, то вплив бурі відчуває 70% людей, а також з ладу можуть виходити навігаційні системи та різноманітні схожі прилади. А коли індекс 6, то погано себе почувати може абсолютно кожен. За даними експертів, буря розпочалася 20 квітня, сьогодні 21 квітня її пік, а завтра 22 квітня вона йтиме на спад, однак все ще дуже сильно впливатиме на самопочуття багатьох.

У квітні більше таких потужних бур не буде

Експерти кажуть, що на щастя це остання у цьому місяці буря подібної потужності. На травень поки календаря ще немає, а у квітні ще можливі незначні геомагнітні коливання, однак вони навряд чи причинять людям значний дискомфорт.

Медики кажуть, що найбільше в період геомагнітних коливань та спалахів на Сонці, які власне їх і провокують страждають літні люди, вагітні жінки, люди з гострими хронічними захворюваннями, ті що страждають від хвороб серця та судин тощо. Однак головні болі, тахікардію, занепад сил, апатію чи навпаки надмірну збудженість може відчувати кожен.

В такі дні медики радять обмежити фізичні навантаження, повністю відмовитись від алкоголю, за можливості зменшити до мінімум споживання кофеїну, жирної та копченої їжі, фастфуду й загалом шкідливих продуктів. Пийте багато води, відпочивайте, якщо є змога проводьте багато часу на свіжому повітрі.

Якщо почуваєтесь надто погано є сенс звернутися до лікаря. Особливо це стосується вищезгаданих вразливих категорій населення. За даними статистики саме в період магнітних бур до лікарень потрапляє найбільше пацієнтів з інсультами, інфарктами чи серцевою недостатністю.