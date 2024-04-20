Экономьте до 900 гривен: в ПриватБанке рассказали, как получить скидку на коммуналку

ПриватБанк анонсировал скидки на оплату коммунальных услуг. Украинцы могут сэкономить до 300 гривен в месяц. В финансовом учреждении рассказали, как воспользоваться этим предложением.

Детали

Украинцы, которые являются клиентами ПриватБанка, могут сэкономить на оплате коммуналки до 300 гривен в месяц. Условия получения скидки на днях обнародовали на официальном сайте банка.

ПриватБанк регулярно предлагает различные акции и скидки. На этот раз шанс сэкономить на оплате коммунальных услуг получат владельцы карт “Универсальная”, “Универсальная Gold” и премиальная.

В период с 18 апреля 2024 года до 18 июля 2024 года в ПриватБанке будет действовать новая акция – “Минусуем коммуналку в Приват24”. Каждый, кто выполнит необходимые условия участия в акции, сможет вернуть себе 300 гривен на карту в виде кэшбэка.

Как принять участие в акции

Чтобы получить выгоду, нужно сделать так:

зарегистрироваться для участия в акции любым удобным способом – на официальном сайте ПриватБанка или по предложению в приложении Приват24;

оплатить коммунальные услуги через меню “Платежи” в Приват24 с кредитных средств карты “Универсальная”. “Универсальная Gold” или премиальной;

получить на карту кэшбек в размере 3%.

Отметим, что максимальный размер кэшбэка — 300 гривен в месяц. Учитывая, что акция продлится три месяца, самые активные клиенты Привата могут вернуть на карту до 900 гривен за весь период акции.

Ранее украинцев предупреждали, что ПриватБанк раздаст подарочные сертификаты в Comfy на 5 000 гривен. Принять участие в акции могут те, кто пользуется приложением Приват для бизнеса. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на официальном сайте ПриватБанка.

При этом украинцам напоминают, что мошенники часто предлагают перейти по ссылке и получить зачисление прямо на карту. Их цель – завладеть персональными данными. Поэтому любую информацию об акциях и розыгрышах узнайте на официальном сайте банка. И помните, представители банка никогда не просят назвать срок действия карты или трехзначный код на обороте.